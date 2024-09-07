Президент Владимир Путин показал, что Россия перестала ориентироваться на Запад в развитии городов, и не только столицы. Так руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков объяснил подарки Москве от Путина в День города. По словам политолога, многие крупные города России уже не уступают по качеству жизни российской столице.
«Москва, бесспорно, один из лучших мегаполисов мира — мы можем говорить это с уверенностью — и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации ее жителей <...> Златоглавая и величавая, Москва была и остается сердцем России. Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что наряду с современной транспортной инфраструктурой город славится ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Путин признался, что ему редко удается посмотреть на «всю эту красоту», но иногда «позволяет себе это сделать».
В День рождения Москвы, которой исполнилось 877 лет, Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи запустил несколько новых объектов инфраструктуры: движение на первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская», первую очередь кинопарка «Москино», новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Заявление президента Путина о том, что Москва — один из лучших мегаполисов мира, является констатацией факта того, чего достигла Россия, пояснил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. По его словам, развитие российских городов перестало быть ориентировано на Европу, тем самым создается внутренний суверенитет.
«Путин констатирует, что мы сегодня сумели построить жизнь в столице и крупных городах, которая по качеству превосходит те страны, на которые мы долгое время ориентировались. Теперь не надо оглядываться на Запад, чтобы увидеть, где на Руси жить хорошо», — подчеркнул Поляков.
В России есть масса примеров положительного развития, отметил политолог. Речь о многих крупных городах России, которые развиваются самостоятельно: Краснодар, Ростов, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань и другие. «Они во многом не уступают столице по качеству жизни. Но Москва, безусловно, — локомотив. Мы к этому пришли, и теперь не надо смотреть за этой комфортной жизнью куда-то за пределы. Она здесь», — сказал Поляков.
«У нашего соотечественника уже нет этого открытого рта: „Как на Западе“. Когда он приезжает оттуда, он видит, что в Москве и других городах не хуже, а может быть, даже лучше. Это наш внутренний суверенитет. Мы уже не будем оглядываться, не будем искать пророков вне своего отечества», — резюмировал собеседник агентства.
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