«Температура под 40»: в свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии

07 сентября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

По словам мамы заболевшего, 15 детей лежат в больнице с пневмонией (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошла вспышка пневмонии. Родители в соцсетях пишут, что в городской больнице с этим диагнозом лежат якобы 15 детей. Некоторые переносят болезнь крайне тяжело, с температурой под 40. «Речь идет о вспышке внебольничной пневмонии у детей, отдыхающих на пятой смене в лагере „Красная горка“… Ребенок семь дней просто горел, температура под 40 не сбивалась ничем. Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки», — пишет мама заболевшего ребенка в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».На то, что этот случай не единственный, указывают комментарии под постом. «В данный момент в детской городской больнице лежит человек 15 из лагеря с диагнозом пневмония. А сколько лечится амбулаторно? По моим сведениям, вспышка пневмонии в лагере началась еще на четвертой смене. Роспотребнадзор был в курсе ситуации. Кто разрешил открыть пятую смену, и кто теперь понесет за это ответственность?» — написала Мария. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав Свердловской области в пресс-службу лагеря «Красная горка». Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошла вспышка пневмонии. Родители в соцсетях пишут, что в городской больнице с этим диагнозом лежат якобы 15 детей. Некоторые переносят болезнь крайне тяжело, с температурой под 40. «Речь идет о вспышке внебольничной пневмонии у детей, отдыхающих на пятой смене в лагере „Красная горка“… Ребенок семь дней просто горел, температура под 40 не сбивалась ничем. Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки», — пишет мама заболевшего ребенка в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».На то, что этот случай не единственный, указывают комментарии под постом. «В данный момент в детской городской больнице лежит человек 15 из лагеря с диагнозом пневмония. А сколько лечится амбулаторно? По моим сведениям, вспышка пневмонии в лагере началась еще на четвертой смене. Роспотребнадзор был в курсе ситуации. Кто разрешил открыть пятую смену, и кто теперь понесет за это ответственность?» — написала Мария. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав Свердловской области в пресс-службу лагеря «Красная горка». Ответы ожидаются.