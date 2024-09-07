«Температура под 40»: в свердловском детском лагере произошла вспышка пневмонии

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По словам мамы заболевшего, 15 детей лежат в больнице с пневмонией (фото из архива) Фото:

В детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошла вспышка пневмонии. Родители в соцсетях пишут, что в городской больнице с этим диагнозом лежат якобы 15 детей. Некоторые переносят болезнь крайне тяжело, с температурой под 40.

«Речь идет о вспышке внебольничной пневмонии у детей, отдыхающих на пятой смене в лагере „Красная горка“… Ребенок семь дней просто горел, температура под 40 не сбивалась ничем. Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки», — пишет мама заболевшего ребенка в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».На то, что этот случай не единственный, указывают комментарии под постом.

«В данный момент в детской городской больнице лежит человек 15 из лагеря с диагнозом пневмония. А сколько лечится амбулаторно? По моим сведениям, вспышка пневмонии в лагере началась еще на четвертой смене. Роспотребнадзор был в курсе ситуации. Кто разрешил открыть пятую смену, и кто теперь понесет за это ответственность?» — написала Мария.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав Свердловской области в пресс-службу лагеря «Красная горка». Ответы ожидаются.

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В детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) произошла вспышка пневмонии. Родители в соцсетях пишут, что в городской больнице с этим диагнозом лежат якобы 15 детей. Некоторые переносят болезнь крайне тяжело, с температурой под 40. «Речь идет о вспышке внебольничной пневмонии у детей, отдыхающих на пятой смене в лагере „Красная горка“… Ребенок семь дней просто горел, температура под 40 не сбивалась ничем. Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки», — пишет мама заболевшего ребенка в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».На то, что этот случай не единственный, указывают комментарии под постом. «В данный момент в детской городской больнице лежит человек 15 из лагеря с диагнозом пневмония. А сколько лечится амбулаторно? По моим сведениям, вспышка пневмонии в лагере началась еще на четвертой смене. Роспотребнадзор был в курсе ситуации. Кто разрешил открыть пятую смену, и кто теперь понесет за это ответственность?» — написала Мария. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Минздрав Свердловской области в пресс-службу лагеря «Красная горка». Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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