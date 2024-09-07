07 сентября 2024

РПН подтвердил вспышку пневмонии в свердловском детском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным Роспотребнадзора, госпитализировано девять детей
По данным Роспотребнадзора, госпитализировано девять детей Фото:

Свердловский Роспотребнадзор начал расследование, подтвердив вспышку пневмонии в детском лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев заболевания пневмонией среди детей, отдыхавших в августе в каменском лагере „Красная горка“. За медицинской помощью они обратились после завершения смены. Госпитализировано девять детей», — заявили в РПН.

Сейчас специалисты проводят оценку соблюдения санитарных норм. В надзорном органе добавили, что был установлен круг лиц для активного наблюдения и выявления признаков инфекционных заболеваний, а также организовано лабораторное обследование для определения возбудителя заболевания.

Ранее собственную проверку начала прокуратура Каменска-Уральского. О ЧП стало известно 7 сентября, когда родители начали жаловаться в соцсетях. Одна из них — Мария — рассказала URA.RU, что в больнице лежат якобы около 13 детей. «У меня двое детей в больнице, оба из лагеря. На пятой смене были. Сначала госпитализировали дочь, там помимо нее еще три человека точно из лагеря, это с ее слов. Потом госпитализировали мальчика знакомого из ее де отряда, врачи сказали что он восьмой за день из этого лагеря. Сегодня госпитализировали моего сына», — говорила женщина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский Роспотребнадзор начал расследование, подтвердив вспышку пневмонии в детском лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. «Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев заболевания пневмонией среди детей, отдыхавших в августе в каменском лагере „Красная горка“. За медицинской помощью они обратились после завершения смены. Госпитализировано девять детей», — заявили в РПН. Сейчас специалисты проводят оценку соблюдения санитарных норм. В надзорном органе добавили, что был установлен круг лиц для активного наблюдения и выявления признаков инфекционных заболеваний, а также организовано лабораторное обследование для определения возбудителя заболевания. Ранее собственную проверку начала прокуратура Каменска-Уральского. О ЧП стало известно 7 сентября, когда родители начали жаловаться в соцсетях. Одна из них — Мария — рассказала URA.RU, что в больнице лежат якобы около 13 детей. «У меня двое детей в больнице, оба из лагеря. На пятой смене были. Сначала госпитализировали дочь, там помимо нее еще три человека точно из лагеря, это с ее слов. Потом госпитализировали мальчика знакомого из ее де отряда, врачи сказали что он восьмой за день из этого лагеря. Сегодня госпитализировали моего сына», — говорила женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...