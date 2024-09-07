РПН подтвердил вспышку пневмонии в свердловском детском лагере

Свердловский Роспотребнадзор начал расследование, подтвердив вспышку пневмонии в детском лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
«Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев заболевания пневмонией среди детей, отдыхавших в августе в каменском лагере „Красная горка“. За медицинской помощью они обратились после завершения смены. Госпитализировано девять детей», — заявили в РПН.
Сейчас специалисты проводят оценку соблюдения санитарных норм. В надзорном органе добавили, что был установлен круг лиц для активного наблюдения и выявления признаков инфекционных заболеваний, а также организовано лабораторное обследование для определения возбудителя заболевания.
Ранее собственную проверку начала прокуратура Каменска-Уральского. О ЧП стало известно 7 сентября, когда родители начали жаловаться в соцсетях. Одна из них — Мария — рассказала URA.RU, что в больнице лежат якобы около 13 детей. «У меня двое детей в больнице, оба из лагеря. На пятой смене были. Сначала госпитализировали дочь, там помимо нее еще три человека точно из лагеря, это с ее слов. Потом госпитализировали мальчика знакомого из ее де отряда, врачи сказали что он восьмой за день из этого лагеря. Сегодня госпитализировали моего сына», — говорила женщина.
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