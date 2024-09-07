Прокуратура взялась за свердловский детский лагерь после вспышки пневмонии

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) начала проверку детского лагеря «Красная Горка», в котором случилась вспышка пневмонии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Будет проверено соблюдение требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, законодательства о здравоохранения. Кроме того, будет запрошена информация о случаях обращения за медицинской помощью несовершеннолетних, находившихся в детском лагере „Красная горка“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.
Об инциденте стало известно 7 сентября, когда родители начали жаловаться в соцсетях. Одна из родительниц — Мария — рассказала URA.RU, что в больнице лежат около 13 детей. «У меня двое детей в больнице, оба из лагеря. На пятой смене были. Сначала госпитализировали дочь, там помимо нее еще три человека точно из лагеря, это с ее слов. Потом госпитализировали мальчика знакомого из ее де отряда, врачи сказали что он восьмой за день из этого лагеря. Сегодня госпитализировали моего сына. Это уже 13 человек», — поделилась женщина.
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