На избирательных участках Санкт-Петербурга произошло массовое отравление: что известно об инциденте

СК возбудил дело из-за отравления обедами на избирательных участках

08 сентября 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Как минимум десять человек обратились за медицинской помощью Фото: Роман Наумов © URA.RU Следственные органы возбудили уголовное дело после серии пищевых отравлений среди членов избирательных комиссий, охранников и полицейских, работавших на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Расследование следственным комитетом Следственный комитет приступил к осмотрам мест происшествий, обыскам и другим следственным действиям для выяснения всех обстоятельств инцидентов и определения лиц, причастных к предоставлению некачественной продукции. Дело заведено по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по данной статье может достигать двух лет лишения свободы. Медицинская помощь пострадавшим Как минимум десять человек, включая членов УИКов, охранников и полицейских, обратились за медицинской помощью. Двое из пострадавших находятся в Боткинской больнице, пишет «Фонтанка». Избирательная комиссия Санкт-Петербурга подтвердила факты отравлений. Однако заявила, что произошедшее не повлияло на процесс голосования, передает РБК. Отравления произошли во время единого дня голосования в России, который в этом году пришелся на 8 сентября. В Санкт-Петербурге жители города выбирали губернатора, муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы возбудили уголовное дело после серии пищевых отравлений среди членов избирательных комиссий, охранников и полицейских, работавших на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Следственный комитет приступил к осмотрам мест происшествий, обыскам и другим следственным действиям для выяснения всех обстоятельств инцидентов и определения лиц, причастных к предоставлению некачественной продукции. Дело заведено по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по данной статье может достигать двух лет лишения свободы. Как минимум десять человек, включая членов УИКов, охранников и полицейских, обратились за медицинской помощью. Двое из пострадавших находятся в Боткинской больнице, пишет «Фонтанка». Избирательная комиссия Санкт-Петербурга подтвердила факты отравлений. Однако заявила, что произошедшее не повлияло на процесс голосования, передает РБК. Отравления произошли во время единого дня голосования в России, который в этом году пришелся на 8 сентября. В Санкт-Петербурге жители города выбирали губернатора, муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания.