07 сентября 2024

В Петербурге возбуждено дело из-за отравления едой на избирательных участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть. Тюмень, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В больницу обратились семь человек Фото:

Уголовное дело по факту массового отравления граждан на избирательных участках возбуждено в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Адмиралтейском и Кировском районах, где люди употребляли готовую пищу.

«По факту поступления граждан с признаками отравления в медицинские учреждения после употребления продукции на избирательных участках начато уголовное преследование», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и качество продуктов, предоставленных на участках.

Как сообщили «Фонтанке» в больнице, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.

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Уголовное дело по факту массового отравления граждан на избирательных участках возбуждено в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Адмиралтейском и Кировском районах, где люди употребляли готовую пищу. «По факту поступления граждан с признаками отравления в медицинские учреждения после употребления продукции на избирательных участках начато уголовное преследование», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и качество продуктов, предоставленных на участках. Как сообщили «Фонтанке» в больнице, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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