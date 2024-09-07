В Петербурге возбуждено дело из-за отравления едой на избирательных участках

07 сентября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

В больницу обратились семь человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уголовное дело по факту массового отравления граждан на избирательных участках возбуждено в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Адмиралтейском и Кировском районах, где люди употребляли готовую пищу. «По факту поступления граждан с признаками отравления в медицинские учреждения после употребления продукции на избирательных участках начато уголовное преследование», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и качество продуктов, предоставленных на участках. Как сообщили «Фонтанке» в больнице, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело по факту массового отравления граждан на избирательных участках возбуждено в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Адмиралтейском и Кировском районах, где люди употребляли готовую пищу. «По факту поступления граждан с признаками отравления в медицинские учреждения после употребления продукции на избирательных участках начато уголовное преследование», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и качество продуктов, предоставленных на участках. Как сообщили «Фонтанке» в больнице, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.