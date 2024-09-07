Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

08 сентября 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Первый контакт по этому вопросу будет установлен с Джо Байденом, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые аспекты «плана победы» Украины в конфликте с Россией требуют вовлечения США. Он намерен представить этот план действующему американскому лидеру Джо Байдену, а также кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. «Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — передает слова Зеленского итальянское агентство ANSA . Президент Украины подчеркнул, что первый контакт по этому вопросу будет установлен с Джо Байденом. Зеленский уточнил, что план включает «конкретный оборонный пакет», который может стать ключевым элементом сдерживания России и помочь завершить войну на дипломатических началах. Кроме того, украинский лидер отметил, что в плане затрагиваются «важные глобальные вопросы». Ранее сообщалось, что Зеленский планирует ознакомить Байдена с «планом победы» Украины. По его словам, попытка вторжения в Курскую область стала частью масштабной военно-политической операции, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые аспекты «плана победы» Украины в конфликте с Россией требуют вовлечения США. Он намерен представить этот план действующему американскому лидеру Джо Байдену, а также кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. «Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — передает слова Зеленского итальянское агентство ANSA. Президент Украины подчеркнул, что первый контакт по этому вопросу будет установлен с Джо Байденом. Зеленский уточнил, что план включает «конкретный оборонный пакет», который может стать ключевым элементом сдерживания России и помочь завершить войну на дипломатических началах. Кроме того, украинский лидер отметил, что в плане затрагиваются «важные глобальные вопросы». Ранее сообщалось, что Зеленский планирует ознакомить Байдена с «планом победы» Украины. По его словам, попытка вторжения в Курскую область стала частью масштабной военно-политической операции, пишет RT.