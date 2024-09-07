На курганском оборонном заводе поздравили инженеров, производящих боевые машины

«Курганмашзавод» поздравил инженеров, производящих БМП, и танкистов

08 сентября 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Представители завода обратились к инженерам, производящим БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) поздравили инженеров, которые производят боевые машины пехоты, и танкистов. Представители предприятия пишут поздравления в соцсетях. «Это праздник не только тех, кто управляет боевыми машинами, но и тех, кто создает их. Помним и уважаем конструкторов, инженеров и производственников, которые создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, которые прославили нашу страну среди лидеров мирового танкостроения. Наши ветераны тысячами поставляли БМП в Вооруженные силы страны. Спасибо вам, коллеги, за ваш профессионализм и трепетное отношение к делу», — написали в telegram-канале завода. Ранее на «Курганмашзаводе» показали процесс создания БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают бортовые листы, днище и крышу будущих боевых машин, а после монтажа корпус отправляется в сборочное производство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) поздравили инженеров, которые производят боевые машины пехоты, и танкистов. Представители предприятия пишут поздравления в соцсетях. «Это праздник не только тех, кто управляет боевыми машинами, но и тех, кто создает их. Помним и уважаем конструкторов, инженеров и производственников, которые создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, которые прославили нашу страну среди лидеров мирового танкостроения. Наши ветераны тысячами поставляли БМП в Вооруженные силы страны. Спасибо вам, коллеги, за ваш профессионализм и трепетное отношение к делу», — написали в telegram-канале завода. Ранее на «Курганмашзаводе» показали процесс создания БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают бортовые листы, днище и крышу будущих боевых машин, а после монтажа корпус отправляется в сборочное производство.