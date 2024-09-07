На курганском оборонном заводе поздравили инженеров, производящих боевые машины

На «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) поздравили инженеров, которые производят боевые машины пехоты, и танкистов. Представители предприятия пишут поздравления в соцсетях.
«Это праздник не только тех, кто управляет боевыми машинами, но и тех, кто создает их. Помним и уважаем конструкторов, инженеров и производственников, которые создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, которые прославили нашу страну среди лидеров мирового танкостроения. Наши ветераны тысячами поставляли БМП в Вооруженные силы страны. Спасибо вам, коллеги, за ваш профессионализм и трепетное отношение к делу», — написали в telegram-канале завода.
Ранее на «Курганмашзаводе» показали процесс создания БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают бортовые листы, днище и крышу будущих боевых машин, а после монтажа корпус отправляется в сборочное производство.
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На «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) поздравили инженеров, которые производят боевые машины пехоты, и танкистов. Представители предприятия пишут поздравления в соцсетях. «Это праздник не только тех, кто управляет боевыми машинами, но и тех, кто создает их. Помним и уважаем конструкторов, инженеров и производственников, которые создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, которые прославили нашу страну среди лидеров мирового танкостроения. Наши ветераны тысячами поставляли БМП в Вооруженные силы страны. Спасибо вам, коллеги, за ваш профессионализм и трепетное отношение к делу», — написали в telegram-канале завода. Ранее на «Курганмашзаводе» показали процесс создания БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают бортовые листы, днище и крышу будущих боевых машин, а после монтажа корпус отправляется в сборочное производство.