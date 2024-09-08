Явка на выборы губернатора Оренбургской области превысила 40 процентов

Явка на выборах губернатора Оренбургской области на 10.008 сентября составляет 42,86%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
«Проголосовали 642 799 избирателей, или 42,86%», — сообщает областной избирком в своем telegram-канале. Избирательные участки будут открыты до 20:00 местного времени.
Голосование по выборам губернатора Оренбургской проходит в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют пенсионер Рамиль Гафаров («Коммунисты России»), депутат заксобрания региона Екатерина Калегина («Новые люди»), советник председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Оксана Набатчикова (СРЗП) и нынешний губернатор Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия»).
Губернатор Оренбургской области избирается сроком на пять лет. Победившим считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей.
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