Явка на выборы губернатора Оренбургской области превысила 40 процентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
Избирательные участки в Оренбуржье будут открыты до 20:00 Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Явка на выборах губернатора Оренбургской области на 10.008 сентября составляет 42,86%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

«Проголосовали 642 799 избирателей, или 42,86%», — сообщает областной избирком в своем telegram-канале. Избирательные участки будут открыты до 20:00 местного времени.

Голосование по выборам губернатора Оренбургской проходит в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют пенсионер Рамиль Гафаров («Коммунисты России»), депутат заксобрания региона Екатерина Калегина («Новые люди»), советник председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Оксана Набатчикова (СРЗП) и нынешний губернатор Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия»).

Губернатор Оренбургской области избирается сроком на пять лет. Победившим считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на выборах губернатора Оренбургской области на 10.008 сентября составляет 42,86%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии. «Проголосовали 642 799 избирателей, или 42,86%», — сообщает областной избирком в своем telegram-канале. Избирательные участки будут открыты до 20:00 местного времени. Голосование по выборам губернатора Оренбургской проходит в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют пенсионер Рамиль Гафаров («Коммунисты России»), депутат заксобрания региона Екатерина Калегина («Новые люди»), советник председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Оксана Набатчикова (СРЗП) и нынешний губернатор Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия»). Губернатор Оренбургской области избирается сроком на пять лет. Победившим считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...