На покровском направлении Вооруженные силы Украины разбираются с проблемами, которые они создали себе сами. Одной из таких стали украинские глушители сигналов, которые мешают их работе на важном участке под Покровском. Об этом сообщает издание CNN.
«Похоже, они также борются с проблемами, которые сами и создали. Один из них сказал, что не было ничего необычного в том, что украинские глушители сигналов мешали жизненно важной координации и запускам беспилотников», — говорится в тексте. Уточняется, что из-за глушителей подразделения не могли общаться и передавать сведения.
Под Покровском украинские солдаты заявляют о мрачной картине сложившейся там ситуации. По их данным, силы Киева значительно уступают по численности и вооружению ВС РФ. Некоторые командиры заявляют, что на одного украинца приходится 10 российских солдат.
Сообщается, что взятие Покровска (Красноармейска), значимого военного и логистического узла, станет важным этапом на пути России к освобождению всей территории Донецкой и Луганской областей. Город находится на стратегически важной дороге, которая соединяет его с другими военными объектами региона, а также на железнодорожной линии, ведущей к Днепру. Западнее города расположена последняя крупная шахта по добыче коксующегося угля, которая пока остается под контролем Киева и производит кокс для металлургической отрасли — ключевого ресурса для военных нужд.
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