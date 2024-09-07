Моор пожелал успехов Кухаруку на посту губернатора ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на должность губернатора Югры. Он пожелал новому главе региона успехов, а региону — сохранять динамику развития.
«Мы с вами много лет работали вместе. Я знаю вас как профессионала. Уверен, что в работе губернатором вы будете придерживаться принципов преемственности, сотрудничества. Нисколько не сомневаюсь, что у вас получится сохранить мощную динамику развития Югры. Успехов вам!», — сказал Александр Моор.
Он подчеркнул, что за время реализации программы «Сотрудничество», которую последние 20 лет совместно реализуют Югра, Тюменская область и Ямал, было построено большое количество объектов и проведено много различных мероприятий. «Основной целью этой программы является повышение качества жизни ямальцев, югорчан, жителей Тюменской области», — отметил Моор.
Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора. Он отметил, что новый руководитель региона способен справиться со всеми вызовами.
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