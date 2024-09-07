07 сентября 2024

Моор пожелал успехов Кухаруку на посту губернатора ХМАО

Губернатор Моор поздравил Кухарука с избранием на пост главы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора ХМАО
Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора ХМАО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на должность губернатора Югры. Он пожелал новому главе региона успехов, а региону — сохранять динамику развития.

«Мы с вами много лет работали вместе. Я знаю вас как профессионала. Уверен, что в работе губернатором вы будете придерживаться принципов преемственности, сотрудничества. Нисколько не сомневаюсь, что у вас получится сохранить мощную динамику развития Югры. Успехов вам!», — сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что за время реализации программы «Сотрудничество», которую последние 20 лет совместно реализуют Югра, Тюменская область и Ямал, было построено большое количество объектов и проведено много различных мероприятий. «Основной целью этой программы является повышение качества жизни ямальцев, югорчан, жителей Тюменской области», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора. Он отметил, что новый руководитель региона способен справиться со всеми вызовами.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на должность губернатора Югры. Он пожелал новому главе региона успехов, а региону — сохранять динамику развития. «Мы с вами много лет работали вместе. Я знаю вас как профессионала. Уверен, что в работе губернатором вы будете придерживаться принципов преемственности, сотрудничества. Нисколько не сомневаюсь, что у вас получится сохранить мощную динамику развития Югры. Успехов вам!», — сказал Александр Моор. Он подчеркнул, что за время реализации программы «Сотрудничество», которую последние 20 лет совместно реализуют Югра, Тюменская область и Ямал, было построено большое количество объектов и проведено много различных мероприятий. «Основной целью этой программы является повышение качества жизни ямальцев, югорчан, жителей Тюменской области», — отметил Моор. Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора. Он отметил, что новый руководитель региона способен справиться со всеми вызовами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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