07 сентября 2024

Уральский полпред сделал заявление после избрания Кухарука губернатором ХМАО

Полпред в УрФО Якушев: Кухарук справится с должностью губернатора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред в УрФО Якушев выразил доверие новому губернатору ХМАО Руслану Кухаруку
Полпред в УрФО Якушев выразил доверие новому губернатору ХМАО Руслану Кухаруку Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Руслан Кухарук избран губернатором Югры в сложное для России время, но он будет способен справиться со всеми вызовами. С такими словами обратился уральский полпред Владимир Якушев к новому главе ХМАО после оглашения результатов голосования депутатов окружной думы, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«В регион вы заходите в непростое время, время серьезных испытаний и вызовов. Но я уверен, что та школа, которая у вас сегодня есть, тот опыт, точно позволит вам с этим справиться. Хочу пожелать лично вам, депутатам, главам муниципалитетов, и всем жителям Югры, чтобы вы были единой командой и двигались дальше», — напутствовал Якушев. Он также заявил, что Югра является передовым регионом страны в большинстве отраслей экономики.

После выступления, полномочный представитель президента России в УрФО вручил государственные награды югорчанам, присутствовавшим в зале заседаний думы ХМАО. Спикер окружного парламента Борис Хохряков получил орден Александра Невского. Югорский предприниматель Ярослав Мельник стал заслуженным работником нефтяной промышленности РФ, а чиновнице из Лангепаса Татьяна Листник присвоено звание заслуженного работника органов местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские парламентарии большинством голосов выбрали Кухарука новым губернатором ХМАО. Наряду с ним на этот пост претендовали депутаты Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.

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Руслан Кухарук избран губернатором Югры в сложное для России время, но он будет способен справиться со всеми вызовами. С такими словами обратился уральский полпред Владимир Якушев к новому главе ХМАО после оглашения результатов голосования депутатов окружной думы, передает из зала заседания корреспондент URA.RU. «В регион вы заходите в непростое время, время серьезных испытаний и вызовов. Но я уверен, что та школа, которая у вас сегодня есть, тот опыт, точно позволит вам с этим справиться. Хочу пожелать лично вам, депутатам, главам муниципалитетов, и всем жителям Югры, чтобы вы были единой командой и двигались дальше», — напутствовал Якушев. Он также заявил, что Югра является передовым регионом страны в большинстве отраслей экономики. После выступления, полномочный представитель президента России в УрФО вручил государственные награды югорчанам, присутствовавшим в зале заседаний думы ХМАО. Спикер окружного парламента Борис Хохряков получил орден Александра Невского. Югорский предприниматель Ярослав Мельник стал заслуженным работником нефтяной промышленности РФ, а чиновнице из Лангепаса Татьяна Листник присвоено звание заслуженного работника органов местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что югорские парламентарии большинством голосов выбрали Кухарука новым губернатором ХМАО. Наряду с ним на этот пост претендовали депутаты Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.
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