Махмуд-Али Калиматов останется главой Ингушетии на второй срок. Решение о его избрании приняли депутаты народного собрания республики 8 сентября.
«Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем
По законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Конкуренцию Калиматову составляли руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев. Их кандидатуры вместе с Калиматовым внес на рассмотрение парламента Владимир Путин 15 августа.
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