Политика Выборы В Ингушетии избрали главу республики. Видео Ингушетию на второй срок возглавит Махмуд-Али Калиматов 08 сентября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 + Калиматова избрали большинством голосов Фото: Махмуд-Али Калиматов/https://t.me/MAKalimatovvv Махмуд-Али Калиматов останется главой Ингушетии на второй срок. Решение о его избрании приняли депутаты народного собрания республики 8 сентября. «Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем telegram-канале . Голосование было тайным. По законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Конкуренцию Калиматову составляли руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев. Их кандидатуры вместе с Калиматовым внес на рассмотрение парламента Владимир Путин 15 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Махмуд-Али Калиматов останется главой Ингушетии на второй срок. Решение о его избрании приняли депутаты народного собрания республики 8 сентября. «Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем telegram-канале. Голосование было тайным. По законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Конкуренцию Калиматову составляли руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев. Их кандидатуры вместе с Калиматовым внес на рассмотрение парламента Владимир Путин 15 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям