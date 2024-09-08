В Ингушетии избрали главу республики. Видео

Ингушетию на второй срок возглавит Махмуд-Али Калиматов
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Калиматова избрали большинством голосов Фото:

Махмуд-Али Калиматов останется главой Ингушетии на второй срок. Решение о его избрании приняли депутаты народного собрания республики 8 сентября.

«Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем telegram-канале. Голосование было тайным.

По законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Конкуренцию Калиматову составляли руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев. Их кандидатуры вместе с Калиматовым внес на рассмотрение парламента Владимир Путин 15 августа.

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Махмуд-Али Калиматов останется главой Ингушетии на второй срок. Решение о его избрании приняли депутаты народного собрания республики 8 сентября. «Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем telegram-канале. Голосование было тайным. По законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. Конкуренцию Калиматову составляли руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев. Их кандидатуры вместе с Калиматовым внес на рассмотрение парламента Владимир Путин 15 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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