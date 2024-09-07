07 сентября 2024

Кухарук обозначил план действий на посту губернатора ХМАО

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Кухарук займется повышением качества жизни в ХМАО
Кухарук займется повышением качества жизни в ХМАО Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует заняться повышением качества жизни в регионе. Народный избранник намерен решить проблемы, связанные с переселением югорчан из аварийного жилья, созданием комфортной городской среды, развитием социальной инфраструктуры. Об этом Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня в своем программном выступлении на Думе обозначил первоочередные вопросы, поставленные жителями. Это переселение из аварийного жилья; создание объектов комфортной городской среды; повышение транспортной доступности в муниципалитетах; модернизация коммунальной инфраструктуры; адресная и системная поддержка различных категорий граждан, участников СВО и их семей, жителей подшефного города Макеевки Донецкой Народной Республики; развитие социальной инфраструктур», — следует из сообщения.

Кухарук получил рекордную поддержку депутатов на выборах губернатора ХМАО. Об этом свидетельствуют данные с результатами голосования на выборах главы региона с 2010 года. Во время церемонии инаугурации новый губернатор принес присягу.

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Новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует заняться повышением качества жизни в регионе. Народный избранник намерен решить проблемы, связанные с переселением югорчан из аварийного жилья, созданием комфортной городской среды, развитием социальной инфраструктуры. Об этом Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в своем программном выступлении на Думе обозначил первоочередные вопросы, поставленные жителями. Это переселение из аварийного жилья; создание объектов комфортной городской среды; повышение транспортной доступности в муниципалитетах; модернизация коммунальной инфраструктуры; адресная и системная поддержка различных категорий граждан, участников СВО и их семей, жителей подшефного города Макеевки Донецкой Народной Республики; развитие социальной инфраструктур», — следует из сообщения. Кухарук получил рекордную поддержку депутатов на выборах губернатора ХМАО. Об этом свидетельствуют данные с результатами голосования на выборах главы региона с 2010 года. Во время церемонии инаугурации новый губернатор принес присягу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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