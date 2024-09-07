Руслан Кухарук получил рекордную поддержку депутатов на выборах губернатора ХМАО. Об этом свидетельствуют данные с результатами голосования на выборах главы региона с 2010 года, передает корреспондент URA.RU.
«Кухарук набрал 33 голоса депутатов в свою поддержку. При этом экс-губернатору Наталье Комаровой ни разу за три избирательные кампании не удалось преодолеть барьер в 30 голосов депутатов. В 2010 и 2015 за нее проголосовали 28 депутатов, в 2020 — 29», — говорит журналист URA.RU.
Рекордных показателей удалось добиться благодаря тому, что за Кухарука проголосовала фракция ЛДПР в окружном парламенте. Ее лидер Виктор Сысун во время заседания региональной думы заявил, что они поддержат кандидата на пост губернатора ХМАО, которому выразил доверие президент РФ Владимир Путин.
Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост губернатора. Он отметил, что новый руководитель региона способен справиться со всеми вызовами.
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