Избирком озвучил явку на выборах в Петербурге

Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга достигла 28%
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На выборах губернатора проголосовали более миллиона человек
На выборах губернатора проголосовали более миллиона человек Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

К 10 часам утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%. Об этом рассказал глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

«По состоянию на 10 часов утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%», — написал Мейксин в своем telegram-канале. Он добавил, что на выборах проголосовали 1 миллион 78 тысяч 139 человек.

На довыборах в заксобрание по округу №18 явка составила 18,1% — 28 689 голосов. Явка на выборах муниципальных советов составила 24,07%, заключил Мейксин.

В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях. Голосование проходит с 6 по 8 сентября.

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К 10 часам утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%. Об этом рассказал глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. «По состоянию на 10 часов утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%», — написал Мейксин в своем telegram-канале. Он добавил, что на выборах проголосовали 1 миллион 78 тысяч 139 человек. На довыборах в заксобрание по округу №18 явка составила 18,1% — 28 689 голосов. Явка на выборах муниципальных советов составила 24,07%, заключил Мейксин. В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях. Голосование проходит с 6 по 8 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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