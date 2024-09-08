Избирком озвучил явку на выборах в Петербурге

К 10 часам утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%. Об этом рассказал глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
«По состоянию на 10 часов утра 8 сентября явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 28,07%», — написал Мейксин в своем telegram-канале. Он добавил, что на выборах проголосовали 1 миллион 78 тысяч 139 человек.
На довыборах в заксобрание по округу №18 явка составила 18,1% — 28 689 голосов. Явка на выборах муниципальных советов составила 24,07%, заключил Мейксин.
В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях. Голосование проходит с 6 по 8 сентября.
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