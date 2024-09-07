Комарова заявила о схожести взглядов с новым губернатором ХМАО

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нового главу региона Руслана Кухарука со вступлением в должность главы региона и отметила схожесть их взглядов. Бывший руководитель округа выступила на инаугурации Кухарука в качестве нового главы региона.
«Я очень рада этому обстоятельству, тому, что у нас с вами совпадают базовые координаты, на которых держится движение — это люди. Вы можете ошибиться, югорчане — никогда. […] Хочу обратить внимание на то, что будущее за теми, кто живет сегодня и завтра. В этой связи вам, по сути, делать-то ничего не надо. Работаем вместе. У вас такой особый югорский характер, которому до всего есть дело: и вклад в развитие нашей страны и моментальная реакция на боль других», — сказала Наталья Комарова.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук вступил в должность губернатора ХМАО. Новому главе региона были вручены официальные символы государственной власти.
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