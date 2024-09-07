07 сентября 2024

Комарова заявила о схожести взглядов с новым губернатором ХМАО

Комарова поздравила Кухарука со вступлением в должность главы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова поздравила Руслана Кухарука со вступлением в должность главы региона
Наталья Комарова поздравила Руслана Кухарука со вступлением в должность главы региона Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нового главу региона Руслана Кухарука со вступлением в должность главы региона и отметила схожесть их взглядов. Бывший руководитель округа выступила на инаугурации Кухарука в качестве нового главы региона.

«Я очень рада этому обстоятельству, тому, что у нас с вами совпадают базовые координаты, на которых держится движение — это люди. Вы можете ошибиться, югорчане — никогда. […] Хочу обратить внимание на то, что будущее за теми, кто живет сегодня и завтра. В этой связи вам, по сути, делать-то ничего не надо. Работаем вместе. У вас такой особый югорский характер, которому до всего есть дело: и вклад в развитие нашей страны и моментальная реакция на боль других», — сказала Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук вступил в должность губернатора ХМАО. Новому главе региона были вручены официальные символы государственной власти.

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нового главу региона Руслана Кухарука со вступлением в должность главы региона и отметила схожесть их взглядов. Бывший руководитель округа выступила на инаугурации Кухарука в качестве нового главы региона. «Я очень рада этому обстоятельству, тому, что у нас с вами совпадают базовые координаты, на которых держится движение — это люди. Вы можете ошибиться, югорчане — никогда. […] Хочу обратить внимание на то, что будущее за теми, кто живет сегодня и завтра. В этой связи вам, по сути, делать-то ничего не надо. Работаем вместе. У вас такой особый югорский характер, которому до всего есть дело: и вклад в развитие нашей страны и моментальная реакция на боль других», — сказала Наталья Комарова. Ранее URA.RU писало, что Кухарук вступил в должность губернатора ХМАО. Новому главе региона были вручены официальные символы государственной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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