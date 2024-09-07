07 сентября 2024

Кухарук официально вступил в должность губернатора ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске прошла церемония инаугурации губернатора
В Ханты-Мансийске прошла церемония инаугурации губернатора Фото:
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Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В концертно-театральном центре «Югра Классик» окружной столицы завершилась церемония инаугурации нового главы региона, передает журналист URA.RU с места событий.

«Церемония инаугурации завершилась. Новому губернатору вручили официальный символы государственной власти в ХМАО — должностной знак губернатора и жезл», — сообщает корреспондент.

Во время церемонии Кухарук принес присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, защищать интересы населения автономного округа», — поклялся губернатор.

Ранее URA.RU писало, что депутаты окружной думы избрали Кухарука губернатором ХМАО. Он получил поддержку большинства парламентариев.

Руслану Кухаруку были вручены символы государственной власти
Руслану Кухаруку были вручены символы государственной власти
Фото:

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Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В концертно-театральном центре «Югра Классик» окружной столицы завершилась церемония инаугурации нового главы региона, передает журналист URA.RU с места событий. «Церемония инаугурации завершилась. Новому губернатору вручили официальный символы государственной власти в ХМАО — должностной знак губернатора и жезл», — сообщает корреспондент. Во время церемонии Кухарук принес присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, защищать интересы населения автономного округа», — поклялся губернатор. Ранее URA.RU писало, что депутаты окружной думы избрали Кухарука губернатором ХМАО. Он получил поддержку большинства парламентариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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