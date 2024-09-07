Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В концертно-театральном центре «Югра Классик» окружной столицы завершилась церемония инаугурации нового главы региона, передает журналист URA.RU с места событий.
«Церемония инаугурации завершилась. Новому губернатору вручили официальный символы государственной власти в ХМАО — должностной знак губернатора и жезл», — сообщает корреспондент.
Во время церемонии Кухарук принес присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, защищать интересы населения автономного округа», — поклялся губернатор.
Ранее URA.RU писало, что депутаты окружной думы избрали Кухарука губернатором ХМАО. Он получил поддержку большинства парламентариев.
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