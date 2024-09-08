«Приехали как гастролеры»: Памфилова отчитала депутатов КПРФ, работающих на участках в Брянской области

Председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге призвала депутатов Госдумы от КПРФ в Брянской области прекратить незаконную видеосъемку на избирательных участках. Депутаты, по словам главы ЦИК, проводят ее, используя «методы навальнистов».
«Депутаты проявили вопиющую безграмотность, приехали как гастролеры. Они не учитывают, что там происходит, мы не зря принимали постановления об ограничении видеосъемки в специальном режиме», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что депутаты, несмотря на запрет, проводили видеосъемку на избирательных участках и в школах. Памфилова заявила, что такие действия являются «методами навальнистов»
19 июня ЦИК России разрешил избиркомам Брянской, Белгородской, Курской областей, Крыма и Севастополя использовать дополнительные формы голосования, включая придомовое. В связи с атаками ВСУ на Курскую область и введением режима ЧС там, с 28 августа по 5 сентября в восьми приграничных регионах разрешили досрочное голосование. Также были ограничены доступы к видеотрансляциям с избирательных участков, а в Брянской, Ростовской областях рекомендовали ограничить фото- и видеосъемку.
В Брянске КПРФ обвиняют в нарушениях выборного процесса, включая съемку военных и попытки дестабилизации работы избиркомов. ЦИК собирает информацию о действиях коммунистов для передачи в Генпрокуратуру и Госдуму. Проблемы связаны с требованиями КПРФ о незаконном предоставлении персональных данных и ведением фото- и видеосъемки на участках. Председатель избиркома Брянской области Елена Анненкова заявила о хамском поведении представителей КПРФ и подавлении работы комиссий.
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