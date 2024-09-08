В Госдуме сообщили о попытках иностранного вмешательства в выборы

Пискарев: несмотря на провокации Запада, выборы соответствовали законам РФ

08 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Василий Пискарев заявил, что Запад предпринимал попытки провокации во время выборов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Запад пытался вмешаться в российские выборы и предпринять попытки провокации и помощи определенным кандидатам. Однако несмотря на это, голосование прошло в соответствии с законодательством РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. … Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством», — сказал Пискарев. Его слова цитируют в telegram-канале комиссии Госдумы. Он также добавил, что за границей хотели сформировать штаб для помощи определенным кандидатам. С этой же целью был создан агитационный сайт, который Генпрокуратура вскоре заблокировала. Кроме того, по словам Пискарева, в Санкт-Петербурге иностранные государства публиковали незаконные агитационные материалы против неугодных им кандидатов. Однако все провокационные компании как в Москве и Петербурге, так и в других регионах страны, провалились, и их участники стали критиковать ход выборов и электронную систему голосования. Ранее секретарь ЦИК Наталья Бударина рассказала, что за время избирательных кампаний подтвердилось лишь одно нарушение агитации, пишет RT. При этом сообщения о возможных нарушениях поступили из 28 регионов, однако все они, за исключением одного, не были доказаны. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках выборов проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав, в четырех — с помощью региональных законодательных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад пытался вмешаться в российские выборы и предпринять попытки провокации и помощи определенным кандидатам. Однако несмотря на это, голосование прошло в соответствии с законодательством РФ, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. … Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством», — сказал Пискарев. Его слова цитируют в telegram-канале комиссии Госдумы. Он также добавил, что за границей хотели сформировать штаб для помощи определенным кандидатам. С этой же целью был создан агитационный сайт, который Генпрокуратура вскоре заблокировала. Кроме того, по словам Пискарева, в Санкт-Петербурге иностранные государства публиковали незаконные агитационные материалы против неугодных им кандидатов. Однако все провокационные компании как в Москве и Петербурге, так и в других регионах страны, провалились, и их участники стали критиковать ход выборов и электронную систему голосования. Ранее секретарь ЦИК Наталья Бударина рассказала, что за время избирательных кампаний подтвердилось лишь одно нарушение агитации, пишет RT. При этом сообщения о возможных нарушениях поступили из 28 регионов, однако все они, за исключением одного, не были доказаны. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках выборов проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав, в четырех — с помощью региональных законодательных органов.