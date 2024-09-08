08 сентября 2024

Медведев сравнил ДЭГ и голосование по почте в США

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Медведев раскритиковал систему голосования по почте в США
Медведев раскритиковал систему голосования по почте в США Фото:

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завоевывает популярность в России. ДЭГ более удобное и прозрачное для избирателей, чем голосование по почте в США. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«ДЭГ все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом оно вполне адекватное, прозрачное. Во всяком случае лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки», — передает ТАСС слова Медведева на подведении итогов выборов в стране в центральном исполкоме партии.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в России завершились выборы, закрыты избирательные участки во всех 83 регионах страны. По ее словам, на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область, где свои голоса отдали почти 60%.

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) завоевывает популярность в России. ДЭГ более удобное и прозрачное для избирателей, чем голосование по почте в США. Об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «ДЭГ все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом оно вполне адекватное, прозрачное. Во всяком случае лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки», — передает ТАСС слова Медведева на подведении итогов выборов в стране в центральном исполкоме партии. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в России завершились выборы, закрыты избирательные участки во всех 83 регионах страны. По ее словам, на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область, где свои голоса отдали почти 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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