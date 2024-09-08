Голосование на выборах завершилось во всех регионах России

08 сентября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Всего в России в голосовании приняли участие около 3,5 млн человек, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В России завершили выборы, закрыты избирательные участки во всех 83 регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область, где свои голоса отдали почти 60%. «По явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область. Там явка составила почти 60%», — сообщила Памфилова, сообщает ТАСС. Он также уточнила, что всего в России в голосовании приняли участие около 3,5 млн человек. За время выборов на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий. Всего они заблокированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России завершили выборы, закрыты избирательные участки во всех 83 регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область, где свои голоса отдали почти 60%. «По явке избирателей на выборах высших должностных лиц лидирует Кемеровская область. Там явка составила почти 60%», — сообщила Памфилова, сообщает ТАСС. Он также уточнила, что всего в России в голосовании приняли участие около 3,5 млн человек. За время выборов на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий. Всего они заблокированы.