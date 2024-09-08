Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки, несмотря сигналы ЦБ

РБК: ЦБ сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых

09 сентября 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Совет директоров Банка России в сентябре сохранит ключевую ставку, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре. Об этом сообщили аналитики крупных российский банков и инвестиционных компаний. «Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. Но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных экспертов допускают повышение ставки в сентябре до 19 или даже 20%. Ключевую ставку в сентябре могут сохранить по нескольким причинам. За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Другой аргумент в пользу сохранения ставки — замедление кредитной активности. Сохранение ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Эксперты не исключают, что ЦБ перейдет к ужесточению уже в октябре. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков перед Восточным экономическим форумом сообщил, что ЦБ России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%. Меры будут приняты, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту, заявил ранее эксперт. ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда тема будет в повестке, подчеркнул Аксаков, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре. Об этом сообщили аналитики крупных российский банков и инвестиционных компаний. «Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. Но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных экспертов допускают повышение ставки в сентябре до 19 или даже 20%. Ключевую ставку в сентябре могут сохранить по нескольким причинам. За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Другой аргумент в пользу сохранения ставки — замедление кредитной активности. Сохранение ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Эксперты не исключают, что ЦБ перейдет к ужесточению уже в октябре. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков перед Восточным экономическим форумом сообщил, что ЦБ России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%. Меры будут приняты, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту, заявил ранее эксперт. ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда тема будет в повестке, подчеркнул Аксаков, пишет RT.