08 сентября 2024

Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки, несмотря сигналы ЦБ

РБК: ЦБ сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Совет директоров Банка России в сентябре сохранит ключевую ставку, уверены эксперты Фото:

Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре. Об этом сообщили аналитики крупных российский банков и инвестиционных компаний.

«Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. Но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных экспертов допускают повышение ставки в сентябре до 19 или даже 20%.

Ключевую ставку в сентябре могут сохранить по нескольким причинам. За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Другой аргумент в пользу сохранения ставки — замедление кредитной активности. Сохранение ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Эксперты не исключают, что ЦБ перейдет к ужесточению уже в октябре.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков перед Восточным экономическим форумом сообщил, что ЦБ России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%. Меры будут приняты, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту, заявил ранее эксперт. ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда тема будет в повестке, подчеркнул Аксаков, пишет RT.

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Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре. Об этом сообщили аналитики крупных российский банков и инвестиционных компаний. «Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых. Но не исключено, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Более трети опрошенных экспертов допускают повышение ставки в сентябре до 19 или даже 20%. Ключевую ставку в сентябре могут сохранить по нескольким причинам. За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Другой аргумент в пользу сохранения ставки — замедление кредитной активности. Сохранение ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Эксперты не исключают, что ЦБ перейдет к ужесточению уже в октябре. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков перед Восточным экономическим форумом сообщил, что ЦБ России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%. Меры будут приняты, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту, заявил ранее эксперт. ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда тема будет в повестке, подчеркнул Аксаков, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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