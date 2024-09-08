08 сентября 2024

В Екатеринбурге бабушки с тростями напали на детей, не поделив площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт начался, когда в бабушек попал мяч (архивное фото)
Конфликт начался, когда в бабушек попал мяч (архивное фото) Фото:

В Юго-Западном районе Екатеринбурга во дворе дома на ул. Академика Постовского, 12 бабушки напали на детей с тростями, не поделив площадку. Один из очевидцев решил поговорить с нарушительницами порядка.

На вопрос: «кто из вас избивает детей?». Они ответили, что все били и начали жаловаться на то, как дети с ними разговаривают. Случилось же все из-за того, что укатившийся мяч с баскетбольной площадки попал в бабушек, сидящих на лавочке. После пенсионерки начали бить детей своими палками и ими же кидаться.

Одна из бабушек так рассказала о причине драки: «чтоб они перестали, а они все равно продолжали». Другая пенсионерка пожаловалась на отсутствие лавочек, хотя неподалеку есть другие. Позицию бабушек она объяснила больными ногами из-за артроза. Другая же заявила, что им нужно уступить, поэтому они не пересели.

«Детская площадка еще есть там, свободная. Они делают назло! А мы ничего, мы сидим, отдыхаем», — подытожила на видео telegram-канала «Злой Екатеринбург» одна из пенсионерок.

После еще нескольких минут ругани, в которой участвовали и пострадавшие дети, стороны не смогли решить конфликт. Бабушкам даже пригрозили полицией.

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В Юго-Западном районе Екатеринбурга во дворе дома на ул. Академика Постовского, 12 бабушки напали на детей с тростями, не поделив площадку. Один из очевидцев решил поговорить с нарушительницами порядка. На вопрос: «кто из вас избивает детей?». Они ответили, что все били и начали жаловаться на то, как дети с ними разговаривают. Случилось же все из-за того, что укатившийся мяч с баскетбольной площадки попал в бабушек, сидящих на лавочке. После пенсионерки начали бить детей своими палками и ими же кидаться. Одна из бабушек так рассказала о причине драки: «чтоб они перестали, а они все равно продолжали». Другая пенсионерка пожаловалась на отсутствие лавочек, хотя неподалеку есть другие. Позицию бабушек она объяснила больными ногами из-за артроза. Другая же заявила, что им нужно уступить, поэтому они не пересели. «Детская площадка еще есть там, свободная. Они делают назло! А мы ничего, мы сидим, отдыхаем», — подытожила на видео telegram-канала «Злой Екатеринбург» одна из пенсионерок. После еще нескольких минут ругани, в которой участвовали и пострадавшие дети, стороны не смогли решить конфликт. Бабушкам даже пригрозили полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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