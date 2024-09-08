Россиянам раскрыли новые правила двойной индексации пенсий

В России расчет пенсий будет рассчитываться по новой формуле. Для пенсионеров вернут двойную индексацию ставки, отмененную в 2019 году. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Индексация проводится для тех, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый ее этап пройдет не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5%. Второй этап состоится с 1 апреля 2025 года — на 2,2%», — поделилась специалист, ее слова приводит издание «Прайм».
Она напомнила, что до 2019 года страховые пенсии неработающим гражданам индексировались дважды в год, после него перешли на единоразовую индексацию с 1 января. Ее процент был примерно равен уровню официальной инфляции за предыдущий год.
Ранее URA.RU писало о том, кто из женщин имеет право на досрочную пенсию. Такими женщинами стали те, у кого более трех детей или они вырастили ребенка-инвалида, но при определенных дополнительных условиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.