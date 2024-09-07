Финансист Соловиченко рассказала, кто из женщин имеет право на досрочную пенсию

На досрочную пенсию имеют право женщины, которые родили и воспитали троих или более детей или ребенка-инвалида. Однако для этого женщина должна иметь определенный стаж и достаточное количество пенсионных баллов, сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.
«Пенсионное обеспечение раньше срока могут получить мамы троих и более детей. Так, женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, — в 50 лет», — передали слова Марии Соловиченко в «Российской газете». Финансист подчеркнула, что для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам потребуется стаж не менее 15 лет и достаточное количество пенсионных баллов (28,2 ИПК по данным на 2024 год).
Соловиченко отметила, что мамы, воспитавшие двух детей, также могут выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется 12 лет «северного стажа» или 17 лет стажа в приравненных к Крайнему Северу областях при общем страховом стаже в 20 лет. А если женщина является матерью ребенка-инвалида при стаже в 15 лет и имеет необходимое количество баллов, то она может рассчитывать на пенсию в те же 50 лет.
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