Экономист рассказал, какие вклады не облагаются налогами

Экономист Рогачевский: вклады до 180 тысяч рублей не облагаются налогами

09 сентября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Если в сумме доходы налогоплательщика превысят пять миллионов рублей, то налог составит 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вклады россиян до 180 тысяч рублей не облагаются налогами. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. «Не облагаемая сборами сумма рассчитывается следующим образом: максимальная ключевая ставка на 1 число месяца, отображенная за год и умноженная на 1 млн рублей. Если смотреть в текущих реалиях, то сумма, необлагаемая налогом на проценты по вкладам, составляет до 180 тыс. рублей (ставка ЦБ 18%*1 000 000 = 180 000)», — передает Газета.Ru слова экономиста. Однако есть одно исключение, отметил Рогачевский. По его словам, если в сумме доходы налогоплательщика превысят пять миллионов рублей, то налог будет 15% с суммы превышения. Экономист напоминает, что с 1 января 2025 года изменится порядок начисления налогов. Размер налогооблагаемой базы при ставке 13% снижена до 2,4 миллионов рублей. Зарплата при расчетах учитываться не будет. Ранее экономист Георгий Остапкович рассказал URA.RU, что сейчас лучше открывать вклады в банке сроком на полгода. Это связано с тем, что размер ставки по ним будет известен только после заседания Банка России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вклады россиян до 180 тысяч рублей не облагаются налогами. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. «Не облагаемая сборами сумма рассчитывается следующим образом: максимальная ключевая ставка на 1 число месяца, отображенная за год и умноженная на 1 млн рублей. Если смотреть в текущих реалиях, то сумма, необлагаемая налогом на проценты по вкладам, составляет до 180 тыс. рублей (ставка ЦБ 18%*1 000 000 = 180 000)», — передает Газета.Ru слова экономиста. Однако есть одно исключение, отметил Рогачевский. По его словам, если в сумме доходы налогоплательщика превысят пять миллионов рублей, то налог будет 15% с суммы превышения. Экономист напоминает, что с 1 января 2025 года изменится порядок начисления налогов. Размер налогооблагаемой базы при ставке 13% снижена до 2,4 миллионов рублей. Зарплата при расчетах учитываться не будет. Ранее экономист Георгий Остапкович рассказал URA.RU, что сейчас лучше открывать вклады в банке сроком на полгода. Это связано с тем, что размер ставки по ним будет известен только после заседания Банка России.