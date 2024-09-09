В Челябинской области распределили 385 депутатских мандатов

В Челябинской области по итогам выборов распределили 386 мандатов, из них 385 — депутатских и один — главы сельского поселения. Об этом с пресс-конференции по итогам выборов сообщает корреспондент URA.RU.
«Партия „Единая Россия“ получила 341 мандат (88,3%), „Справедливая Россия — За правду“ — 32 мандата (8,3%), ЛДПР, КПРФ и партия „Новые люди“ — по одному мандату (по 0,3%). Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, получили 10 мандатов (2,9%)», — сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
В новообразованных муниципальных округах ситуация примерно такая же. В Нязепетровском муниципальном округе 14 из 15 мандатов получили кандидаты «Единой России», еще один — кандидат-самовыдвиженец. В пластовском муниципальном округе 18 из 19 мандатов у «Единой Росси», один — у «Справедливой России». В саткинском муниципальном округе 18 из 21 мандата у «Единой России», у эсеров — два мандата, еще один — у самовыдвиженца.
Также состоялись выборы в гордуму Челябинска. В ней 37 мест, 25 из которых распределяются по одномандатным округам. Из этих 25 мест 23 получат представители «Единой России».
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