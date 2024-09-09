Кто прошел в гордуму Челябинска по итогам выборов

Новый состав челябинской думы стал известен практически полностью
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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
Голосование на выборах в гордуму Челябинска было почти столь же знаковым, как и результаты выборов губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

В Челябинской области завершились 60 избирательных кампаний. Помимо победы избравшегося на второй срок губернатора Алексея Текслера, знаковыми стали результаты вновь ставших прямыми выборов в городскую думу Челябинска. Предварительные итоги, которые уже вряд ли существенно изменится, подводит URA.RU.

В одномандатных округах 23 места из 25 получают единороссы. Расклад выглядит так:

Центральный район

  • Участник СВО, полковник полиции в отставке Евгений Ботов (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы, бизнесмен Кирилл Матвеев (ЕР)

Курчатовский район

  • Участник СВО, майор-десантник Артем Барбашин (ЕР)
  • Действующий депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев (ЕР)
  • Замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорь Латыпов (ЕР)
  • Топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы Челябинска Александр Галкин («Справедливая Россия»)

Калининский район

  • Главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий (ЕР)
  • Депутат Калининского райсовета Илья Исайчук (ЕР)
  • Депутат Калининского райсовета Денис Лапотышкин (ЕР)
  • Депутат Калининского райсовета Анна Мадаминова («Справедливая Россия»)

Тракторозаводский район

  • Действующий депутат гордумы, бизнесмен Виген Мхитарян (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы, коммунальщик Кирилл Ветхов (ЕР)
  • Депутат Тракторозаводского райсовета Роман Муратчин (ЕР)
  • Бизнесмен Юрий Скалунов, сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала Скалунова (ЕР)

Ленинский район

  • Профсоюзный лидер Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), действующий депутат гордумы Михаил Гризодуб (ЕР)
  • Гендиректор компании «Кемма» Иван Горнов (ЕР)
  • Директор завода напитков «Ниагара» Олег Толмачев (ЕР)
  • Исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов (ЕР)

Советский район

  • Участник СВО Сергей Бормотов (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы, почетный гражданин Челябинска Виталий Рыльских (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы Александр Назаров, швейная фабрика «Силуэт» (ЕР)

Металлургический район

  • Глава благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова (ЕР)
  • Председатель Металлургического райсовета Алексей Четвернин (ЕР)
  • Депутат Металлургического райсовета, ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин (ЕР)

Центральный район

  • Участник СВО, полковник полиции в отставке Евгений Ботов (ЕР)
  • Действующий депутат гордумы, бизнесмен Кирилл Матвеев (ЕР)

Партийные списки

С учетом того, что топы избирательного списка «Единой России» (его возглавляет губернатор Алексей Текслер) передадут свои мандаты нижестоящим «списочникам», в гордуму проходят Илья Новосельцев, Олег Осипенко, Максим Зубков, Владимир Бодров, Александр Спицын, Татьяна Морозова и Максим Голощапов. А депутат заксобрания области Сергей Буяков, по информации URA.RU, рассматривается как преемник действующего спикера гордумы Андрея Шмидта. Последний же сменит Буякова в областном парламенте.

Региональные организации ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» находятся в стадии принятия решения. Их депутаты-списочники будут объявлены позднее.

После реформы МСУ выборы в гордуму Челябинска в 2014 и в 2019 год, были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из представителей райсоветов формировалась гордума, в составе 49 депутатов. Этот эксперимент признали неудачным и вернулись к прямым выборам, при этом состав думы сократился до 37 человек. Из них 25 избираются по округам, а еще 12 — по партийным спискам.

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В Челябинской области завершились 60 избирательных кампаний. Помимо победы избравшегося на второй срок губернатора Алексея Текслера, знаковыми стали результаты вновь ставших прямыми выборов в городскую думу Челябинска. Предварительные итоги, которые уже вряд ли существенно изменится, подводит URA.RU. В одномандатных округах 23 места из 25 получают единороссы. Расклад выглядит так: Центральный район Курчатовский район Калининский район Тракторозаводский район Ленинский район Советский район Металлургический район Центральный район Партийные списки С учетом того, что топы избирательного списка «Единой России» (его возглавляет губернатор Алексей Текслер) передадут свои мандаты нижестоящим «списочникам», в гордуму проходят Илья Новосельцев, Олег Осипенко, Максим Зубков, Владимир Бодров, Александр Спицын, Татьяна Морозова и Максим Голощапов. А депутат заксобрания области Сергей Буяков, по информации URA.RU, рассматривается как преемник действующего спикера гордумы Андрея Шмидта. Последний же сменит Буякова в областном парламенте. Региональные организации ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» находятся в стадии принятия решения. Их депутаты-списочники будут объявлены позднее. После реформы МСУ выборы в гордуму Челябинска в 2014 и в 2019 год, были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из представителей райсоветов формировалась гордума, в составе 49 депутатов. Этот эксперимент признали неудачным и вернулись к прямым выборам, при этом состав думы сократился до 37 человек. Из них 25 избираются по округам, а еще 12 — по партийным спискам.
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