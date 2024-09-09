Кто прошел в гордуму Челябинска по итогам выборов

Новый состав челябинской думы стал известен практически полностью

09 сентября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Голосование на выборах в гордуму Челябинска было почти столь же знаковым, как и результаты выборов губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В Челябинской области завершились 60 избирательных кампаний. Помимо победы избравшегося на второй срок губернатора Алексея Текслера, знаковыми стали результаты вновь ставших прямыми выборов в городскую думу Челябинска. Предварительные итоги, которые уже вряд ли существенно изменится, подводит URA.RU. В одномандатных округах 23 места из 25 получают единороссы. Расклад выглядит так: Центральный район Участник СВО, полковник полиции в отставке Евгений Ботов (ЕР)

Действующий депутат гордумы, бизнесмен Кирилл Матвеев (ЕР) Курчатовский район Участник СВО, майор-десантник Артем Барбашин (ЕР)

Действующий депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев (ЕР)

Замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорь Латыпов (ЕР)

Топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев (ЕР)

Действующий депутат гордумы Челябинска Александр Галкин («Справедливая Россия») Калининский район Главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Илья Исайчук (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Денис Лапотышкин (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Анна Мадаминова («Справедливая Россия») Тракторозаводский район Действующий депутат гордумы, бизнесмен Виген Мхитарян (ЕР)

Действующий депутат гордумы, коммунальщик Кирилл Ветхов (ЕР)

Депутат Тракторозаводского райсовета Роман Муратчин (ЕР)

Бизнесмен Юрий Скалунов, сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала Скалунова (ЕР) Ленинский район Профсоюзный лидер Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), действующий депутат гордумы Михаил Гризодуб (ЕР)

Гендиректор компании «Кемма» Иван Горнов (ЕР)

Директор завода напитков «Ниагара» Олег Толмачев (ЕР)

Исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов (ЕР) Советский район Участник СВО Сергей Бормотов (ЕР)

Действующий депутат гордумы, почетный гражданин Челябинска Виталий Рыльских (ЕР)

Действующий депутат гордумы Александр Назаров, швейная фабрика «Силуэт» (ЕР) Металлургический район Глава благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова (ЕР)

Председатель Металлургического райсовета Алексей Четвернин (ЕР)

Депутат Металлургического райсовета, ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин (ЕР) Центральный район Участник СВО, полковник полиции в отставке Евгений Ботов (ЕР)

Действующий депутат гордумы, бизнесмен Кирилл Матвеев (ЕР) Партийные списки С учетом того, что топы избирательного списка «Единой России» (его возглавляет губернатор Алексей Текслер) передадут свои мандаты нижестоящим «списочникам», в гордуму проходят Илья Новосельцев, Олег Осипенко, Максим Зубков, Владимир Бодров, Александр Спицын, Татьяна Морозова и Максим Голощапов. А депутат заксобрания области Сергей Буяков, по информации URA.RU, рассматривается как преемник действующего спикера гордумы Андрея Шмидта. Последний же сменит Буякова в областном парламенте. Региональные организации ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» находятся в стадии принятия решения. Их депутаты-списочники будут объявлены позднее. После реформы МСУ выборы в гордуму Челябинска в 2014 и в 2019 год, были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из представителей райсоветов формировалась гордума, в составе 49 депутатов. Этот эксперимент признали неудачным и вернулись к прямым выборам, при этом состав думы сократился до 37 человек. Из них 25 избираются по округам, а еще 12 — по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области завершились 60 избирательных кампаний. Помимо победы избравшегося на второй срок губернатора Алексея Текслера, знаковыми стали результаты вновь ставших прямыми выборов в городскую думу Челябинска. Предварительные итоги, которые уже вряд ли существенно изменится, подводит URA.RU. В одномандатных округах 23 места из 25 получают единороссы. Расклад выглядит так: Центральный район Курчатовский район Калининский район Тракторозаводский район Ленинский район Советский район Металлургический район Центральный район Партийные списки С учетом того, что топы избирательного списка «Единой России» (его возглавляет губернатор Алексей Текслер) передадут свои мандаты нижестоящим «списочникам», в гордуму проходят Илья Новосельцев, Олег Осипенко, Максим Зубков, Владимир Бодров, Александр Спицын, Татьяна Морозова и Максим Голощапов. А депутат заксобрания области Сергей Буяков, по информации URA.RU, рассматривается как преемник действующего спикера гордумы Андрея Шмидта. Последний же сменит Буякова в областном парламенте. Региональные организации ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» находятся в стадии принятия решения. Их депутаты-списочники будут объявлены позднее. После реформы МСУ выборы в гордуму Челябинска в 2014 и в 2019 год, были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из представителей райсоветов формировалась гордума, в составе 49 депутатов. Этот эксперимент признали неудачным и вернулись к прямым выборам, при этом состав думы сократился до 37 человек. Из них 25 избираются по округам, а еще 12 — по партийным спискам.