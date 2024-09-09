Когда покупать билеты на новогодние постановки в Екатеринбурге

Билеты в театры Екатеринбурга лучше покупать в октябре

09 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Купить билеты в театры в конце осени будет проблематично Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы постепенно начинают раскупать билеты на культовые и премьерные новогодние театральные постановки. URA.RU подготовило памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления. Театр эстрады Билеты можно брать уже сейчас. Например, на детскую «Заколдованную сказку». В центре сюжета — лесная Колдунья, которая превращает Снегурочку в чучело. Сказочным персонажам и юным зрителям вместе предстоит помочь героине, пока часы не пробили полночь. Для взрослых появится «Новогоднее караоке шоу», где будут собраны песни, которые звучат во время каждого застолья, на вечеринке или в клубе. Камерный театр Здесь стартовала продажа на «Сны о Лапландии». Это постановка по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» и легенд народа саами. Зрители увидят, как гнев Снежной королевы обрушил на Лапландию ледяную бурю, жители решили бежать, но не старая Лапландка. Она осталась в чуме, чтобы спасти Северного оленя от беды, но для этого ей придется задействовать свои шаманские силы. Публика сможет смотреть постановку, сидя в чуме — рядом с актерами. Оперный театр Любителям оперы и балета придется поторопиться: к концу сентября билетов на «Щелкунчика», «Рождественский концерт» или «Морозко» практически не останется. Есть шанс купить в октябре, но это если кто-то из зрителей сдаст билет. Театр балета «Щелкунчик» Официальный старт новогодней кампании намечен на 1 октября, но билеты могут поступить в продажу на 5-7 дней раньше. Стоит ориентироваться, что в ноябре уже билетов не будет. В декабре стартуют «Семейные новогодние балы», где каждый бал — это авторская театрализованная программа, составленная с учетом возраста ребенка. Театр драмы Билеты поступят в продажу примерно в середине октября. Зимой зрителям представят постановку по пьесе драматурга Трейси Леттса «Август: графство Осейдж». В центре сюжета — семья, которая встречается в церкви в день похорон главы семейства, а затем родственники начинают выяснять отношения, обвинять друг друга и вываливать свои большие секреты. Театр кукол Аналогичная ситуация и в этом театре: билеты на новогодние постановки будут доступны с середины октября. Например, зимой кукольники покажут «Таюткино зеркальце» — постановку по сказам Павла Бажова. Театр юного зрителя Учреждение пока не объявляло о старте продаж билетов, но обещало сообщить в ближайшее время. Пока же известно, что для зрителей готовят два спектакля к рождественским каникулам: «Иван-Царевич и Серый Волк» и «Чучунин Новый год». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы постепенно начинают раскупать билеты на культовые и премьерные новогодние театральные постановки. URA.RU подготовило памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления. Билеты можно брать уже сейчас. Например, на детскую «Заколдованную сказку». В центре сюжета — лесная Колдунья, которая превращает Снегурочку в чучело. Сказочным персонажам и юным зрителям вместе предстоит помочь героине, пока часы не пробили полночь. Для взрослых появится «Новогоднее караоке шоу», где будут собраны песни, которые звучат во время каждого застолья, на вечеринке или в клубе. Здесь стартовала продажа на «Сны о Лапландии». Это постановка по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» и легенд народа саами. Зрители увидят, как гнев Снежной королевы обрушил на Лапландию ледяную бурю, жители решили бежать, но не старая Лапландка. Она осталась в чуме, чтобы спасти Северного оленя от беды, но для этого ей придется задействовать свои шаманские силы. Публика сможет смотреть постановку, сидя в чуме — рядом с актерами. Любителям оперы и балета придется поторопиться: к концу сентября билетов на «Щелкунчика», «Рождественский концерт» или «Морозко» практически не останется. Есть шанс купить в октябре, но это если кто-то из зрителей сдаст билет. Официальный старт новогодней кампании намечен на 1 октября, но билеты могут поступить в продажу на 5-7 дней раньше. Стоит ориентироваться, что в ноябре уже билетов не будет. В декабре стартуют «Семейные новогодние балы», где каждый бал — это авторская театрализованная программа, составленная с учетом возраста ребенка. Билеты поступят в продажу примерно в середине октября. Зимой зрителям представят постановку по пьесе драматурга Трейси Леттса «Август: графство Осейдж». В центре сюжета — семья, которая встречается в церкви в день похорон главы семейства, а затем родственники начинают выяснять отношения, обвинять друг друга и вываливать свои большие секреты. Аналогичная ситуация и в этом театре: билеты на новогодние постановки будут доступны с середины октября. Например, зимой кукольники покажут «Таюткино зеркальце» — постановку по сказам Павла Бажова. Учреждение пока не объявляло о старте продаж билетов, но обещало сообщить в ближайшее время. Пока же известно, что для зрителей готовят два спектакля к рождественским каникулам: «Иван-Царевич и Серый Волк» и «Чучунин Новый год».