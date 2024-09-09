Когда покупать билеты на новогодние постановки в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы постепенно начинают раскупать билеты на культовые и премьерные новогодние театральные постановки. URA.RU подготовило памятку, когда лучше всего приобретать пригласительные на зимние представления.
Театр эстрады
Билеты можно брать уже сейчас. Например, на детскую «Заколдованную сказку». В центре сюжета — лесная Колдунья, которая превращает Снегурочку в чучело. Сказочным персонажам и юным зрителям вместе предстоит помочь героине, пока часы не пробили полночь. Для взрослых появится «Новогоднее караоке шоу», где будут собраны песни, которые звучат во время каждого застолья, на вечеринке или в клубе.
Камерный театр
Здесь стартовала продажа на «Сны о Лапландии». Это постановка по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» и легенд народа саами. Зрители увидят, как гнев Снежной королевы обрушил на Лапландию ледяную бурю, жители решили бежать, но не старая Лапландка. Она осталась в чуме, чтобы спасти Северного оленя от беды, но для этого ей придется задействовать свои шаманские силы. Публика сможет смотреть постановку, сидя в чуме — рядом с актерами.
Оперный театр
Любителям оперы и балета придется поторопиться: к концу сентября билетов на «Щелкунчика», «Рождественский концерт» или «Морозко» практически не останется. Есть шанс купить в октябре, но это если кто-то из зрителей сдаст билет.
Театр балета «Щелкунчик»
Официальный старт новогодней кампании намечен на 1 октября, но билеты могут поступить в продажу на 5-7 дней раньше. Стоит ориентироваться, что в ноябре уже билетов не будет. В декабре стартуют «Семейные новогодние балы», где каждый бал — это авторская театрализованная программа, составленная с учетом возраста ребенка.
Театр драмы
Билеты поступят в продажу примерно в середине октября. Зимой зрителям представят постановку по пьесе драматурга Трейси Леттса «Август: графство Осейдж». В центре сюжета — семья, которая встречается в церкви в день похорон главы семейства, а затем родственники начинают выяснять отношения, обвинять друг друга и вываливать свои большие секреты.
Театр кукол
Аналогичная ситуация и в этом театре: билеты на новогодние постановки будут доступны с середины октября. Например, зимой кукольники покажут «Таюткино зеркальце» — постановку по сказам Павла Бажова.
Театр юного зрителя
Учреждение пока не объявляло о старте продаж билетов, но обещало сообщить в ближайшее время. Пока же известно, что для зрителей готовят два спектакля к рождественским каникулам: «Иван-Царевич и Серый Волк» и «Чучунин Новый год».
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