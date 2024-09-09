На Украине признали потерю пункта Водяное в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Водяное в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает украинский аналитический сайт DeepState.
«Водяное теперь находится под контролем ВС России», — говорится на сайте. В Минобороны РФ официально информацию не подтверждали.
Ранее сообщалось, что российские войска на восточном и юго-восточном флангах активно осуществляли атаки по позициям ВСУ. Уточняется, что действия происходили вдоль лесополос и возле пруда «Мыльный».
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