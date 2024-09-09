На Украине признали потерю пункта Водяное в ДНР

DeepState: ВС РФ освободили населенный пункт Водяное в ДНР
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ВС РФ взяли под контроль Водяное в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает украинский аналитический сайт DeepState.

«Водяное теперь находится под контролем ВС России», — говорится на сайте. В Минобороны РФ официально информацию не подтверждали.

Ранее сообщалось, что российские войска на восточном и юго-восточном флангах активно осуществляли атаки по позициям ВСУ. Уточняется, что действия происходили вдоль лесополос и возле пруда «Мыльный».

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Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает украинский аналитический сайт DeepState. «Водяное теперь находится под контролем ВС России», — говорится на сайте. В Минобороны РФ официально информацию не подтверждали. Ранее сообщалось, что российские войска на восточном и юго-восточном флангах активно осуществляли атаки по позициям ВСУ. Уточняется, что действия происходили вдоль лесополос и возле пруда «Мыльный».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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