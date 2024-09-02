ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР: главное об СВО 2 сентября

ВС России взяли под контроль село Скучное в ДНР, где идут основные бои

02 сентября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Российские бойцы взяли под контроль село Скучное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия освободила село Скучное, которое находится в ДНР. На этом направлении фронта сейчас идут основные боевые действия. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ взяли под контроль Скучное в ДНР Российские военные освободили населенный пункт Скучное. Он находится в Донецкой Народной Республике. В целом, на данный момент основные боевые действия между ВС РФ и ВСУ происходят на донецком направлении. Армия России почти полностью вытеснила ВСУ из Пречистовки На южно-донецком направлении российские военные подразделения почти полностью вытеснили ВС Украины из поселка Пречистовка, который считается ключевым элементом обороны угледарской группировки украинских военных. В настоящее время идет зачистка оставшихся групп ВСУ на окраинах поселка. Еще ВС РФ продолжают наступательные действия около Угледара, чтобы окружить населенный пункт и создать условия для его освобождения. На восточном и юго-восточном флангах, в районе Водяного, российские войска осуществляют атаки вдоль лесополос и возле пруда «Мыльный». Также сообщается о закреплении позиций в районе шахты «Южнодонбасская № 1», передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Захват опорного пункта ВСУ в Запорожской области ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВС Украины, расположенный севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчеркнул, что действия ВС РФ привели к тому, что теперь российские войска контролируют участок дороги, важный для линии фронта и населенного пункта Орехово. ВС России отразили атаки ВСУ на курском направлении Группировка войск «Север» с поддержкой авиации и артиллерии успешно отразила шесть атак армии Украины в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Еще три попытки атак ВСУ в направлении Ольговка и Кремяное были сорваны. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, также уничтожена боевая техника, включая боевые машины пехоты (БМП), две боевые бронированные машины (ББМ) и автомобиль, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В общей сложности, за прошедшие сутки ВСУ в регионе потеряли 350 военных и 14 единиц техники. ВСУ провели массированный обстрел Белгорода Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате него были повреждены социальные объекты, в том числе детский сад. Зафиксировано возгорание на одном из объектов, предположительно, по нему ударили из РСЗО Vampire. Также в поселке Дубовое в результате обстрела загорелись два дома и четыре автомобиля. Службы МЧС работают над ликвидацией возгораний. В Европе заявили, что РФ нужно участвовать в мирной конференции по Украине Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался о необходимости присутствия российской делегации на предстоящем «саммите мира», посвященном обсуждению ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Евросоюз не будет вмешиваться в процесс принятия решений относительно участников конференции, указывая на то, что этот вопрос относится к организаторам мероприятия. В Керчи задержали местного жителя за сбор данных о ПВО Крыма ФСБ России по Республике Крым сообщила о задержании жителя Керчи 2001 года рождения, он обвиняется в сборе и передаче сведений о местах дислокации средств ПВО российской армии на территории региона украинским спецслужбам. В ходе допроса молодой человек признал, что установил контакт с представителями спецслужб Киева через мессенджер Telegram и передал им координаты расположения средств ПВО. На основании собранных данных в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Обвиняемому может грозить серьезное наказание, включая пожизненное лишение свободы, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия освободила село Скучное, которое находится в ДНР. На этом направлении фронта сейчас идут основные боевые действия. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Российские военные освободили населенный пункт Скучное. Он находится в Донецкой Народной Республике. В целом, на данный момент основные боевые действия между ВС РФ и ВСУ происходят на донецком направлении. На южно-донецком направлении российские военные подразделения почти полностью вытеснили ВС Украины из поселка Пречистовка, который считается ключевым элементом обороны угледарской группировки украинских военных. В настоящее время идет зачистка оставшихся групп ВСУ на окраинах поселка. Еще ВС РФ продолжают наступательные действия около Угледара, чтобы окружить населенный пункт и создать условия для его освобождения. На восточном и юго-восточном флангах, в районе Водяного, российские войска осуществляют атаки вдоль лесополос и возле пруда «Мыльный». Также сообщается о закреплении позиций в районе шахты «Южнодонбасская № 1», передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВС Украины, расположенный севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчеркнул, что действия ВС РФ привели к тому, что теперь российские войска контролируют участок дороги, важный для линии фронта и населенного пункта Орехово. Группировка войск «Север» с поддержкой авиации и артиллерии успешно отразила шесть атак армии Украины в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Еще три попытки атак ВСУ в направлении Ольговка и Кремяное были сорваны. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, также уничтожена боевая техника, включая боевые машины пехоты (БМП), две боевые бронированные машины (ББМ) и автомобиль, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В общей сложности, за прошедшие сутки ВСУ в регионе потеряли 350 военных и 14 единиц техники. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате него были повреждены социальные объекты, в том числе детский сад. Зафиксировано возгорание на одном из объектов, предположительно, по нему ударили из РСЗО Vampire. Также в поселке Дубовое в результате обстрела загорелись два дома и четыре автомобиля. Службы МЧС работают над ликвидацией возгораний. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался о необходимости присутствия российской делегации на предстоящем «саммите мира», посвященном обсуждению ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Евросоюз не будет вмешиваться в процесс принятия решений относительно участников конференции, указывая на то, что этот вопрос относится к организаторам мероприятия. ФСБ России по Республике Крым сообщила о задержании жителя Керчи 2001 года рождения, он обвиняется в сборе и передаче сведений о местах дислокации средств ПВО российской армии на территории региона украинским спецслужбам. В ходе допроса молодой человек признал, что установил контакт с представителями спецслужб Киева через мессенджер Telegram и передал им координаты расположения средств ПВО. На основании собранных данных в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Обвиняемому может грозить серьезное наказание, включая пожизненное лишение свободы, передает Пятый канал.