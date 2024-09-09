В Челябинске задержали женщину, помогавшую мигрантам незаконно попадать в РФ

09 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Полицейские ликвидировали канал незаконной миграции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске полицейские задержали женщину, которая посредством заключения фиктивных трудовых договоров помогала мигрантам попасть и остаться в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, всего она оказала помощь более 50 иностранцам. «Полицейскими установлено, что задержанная в период с 2021 года заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ. Тем самым она организовала их незаконное пребывание на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Там отметили, что задержанная также когда-то приехала в Россию из страны ближнего зарубежья, получила гражданство. Но после пошла не по тому пути, и стала помогать соотечественникам обходить российские законы. «По всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются и находятся на контроле у руководства челябинской полиции», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские задержали женщину, которая посредством заключения фиктивных трудовых договоров помогала мигрантам попасть и остаться в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, всего она оказала помощь более 50 иностранцам. «Полицейскими установлено, что задержанная в период с 2021 года заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ. Тем самым она организовала их незаконное пребывание на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Там отметили, что задержанная также когда-то приехала в Россию из страны ближнего зарубежья, получила гражданство. Но после пошла не по тому пути, и стала помогать соотечественникам обходить российские законы. «По всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются и находятся на контроле у руководства челябинской полиции», — добавили в пресс-службе ведомства.