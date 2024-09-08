08 сентября 2024

Бухгалтер пермской школы похитила полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина завышала себе зарплату
Женщина завышала себе зарплату Фото:

Бухгалтер школы в селе Большая Соснова (Пермский край) начисляла себе завышенную зарплату. Так женщина украла у школы полмиллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Жительница села Большая Соснова, работая бухгалтером в школе и отвечая за расчет и начисление заработной платы сотрудникам, путем нехитрых манипуляций на протяжении двух лет начисляла себе завышенную зарплату. Реализуя свой преступный умысел, женщине удалось перечислить на свой личный счет в банке почти полмиллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Дело о хищении было передано в суд. Бухгалтеру назначили наказание — три года лишения свободы условно. Также женщину обязали вернуть школе похищенные деньги. Но она не возместила ущерб в срок, который обозначил суд. Тогда судебные приставы оштрафовали ее на 20 тысяч рублей, арестовали банковские счета, запретили продавать земельные участки с домами и выезжать из России. После этого женщина возместила всю сумму полностью.

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Бухгалтер школы в селе Большая Соснова (Пермский край) начисляла себе завышенную зарплату. Так женщина украла у школы полмиллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Жительница села Большая Соснова, работая бухгалтером в школе и отвечая за расчет и начисление заработной платы сотрудникам, путем нехитрых манипуляций на протяжении двух лет начисляла себе завышенную зарплату. Реализуя свой преступный умысел, женщине удалось перечислить на свой личный счет в банке почти полмиллиона рублей», — сообщили в ведомстве. Дело о хищении было передано в суд. Бухгалтеру назначили наказание — три года лишения свободы условно. Также женщину обязали вернуть школе похищенные деньги. Но она не возместила ущерб в срок, который обозначил суд. Тогда судебные приставы оштрафовали ее на 20 тысяч рублей, арестовали банковские счета, запретили продавать земельные участки с домами и выезжать из России. После этого женщина возместила всю сумму полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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