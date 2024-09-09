Челябинский министр получил почетное звание перед отставкой

Глава минэкологии Лихачев стал заслуженным экологом Челябинской области

09 сентября 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Заслуги Сергея Лихачева высоко оценили в преддверии ухода с госслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер присвоил министру челябинского правительства Серегю Лихачеву звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Информация об этом появилась на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Челябинской области“ Лихачеву Сергею Федоровичу — министру экологии. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в тексте документа, подписанного главой региона. У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершается срок служебного контракта. Возраст не позволяет ему оставаться на госслужбе. Он еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер присвоил министру челябинского правительства Серегю Лихачеву звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Информация об этом появилась на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Челябинской области“ Лихачеву Сергею Федоровичу — министру экологии. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в тексте документа, подписанного главой региона. У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершается срок служебного контракта. Возраст не позволяет ему оставаться на госслужбе. Он еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.