Челябинский министр получил почетное звание перед отставкой

Глава минэкологии Лихачев стал заслуженным экологом Челябинской области
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, лихачев сергей
Заслуги Сергея Лихачева высоко оценили в преддверии ухода с госслужбы Фото:

Губернатор Алексей Текслер присвоил министру челябинского правительства Серегю Лихачеву звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Информация об этом появилась на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Челябинской области“ Лихачеву Сергею Федоровичу — министру экологии. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в тексте документа, подписанного главой региона.

У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершается срок служебного контракта. Возраст не позволяет ему оставаться на госслужбе. Он еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.

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Губернатор Алексей Текслер присвоил министру челябинского правительства Серегю Лихачеву звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Информация об этом появилась на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Челябинской области“ Лихачеву Сергею Федоровичу — министру экологии. Постановление подлежит опубликованию», — говорится в тексте документа, подписанного главой региона. У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедший в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершается срок служебного контракта. Возраст не позволяет ему оставаться на госслужбе. Он еще не решил, чем займется после отставки. Но не исключил возвращения к преподавательской работе в одном из вузов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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