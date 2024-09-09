У Дурова появился шанс покинуть Францию, где он находится под судебным контролем

09 сентября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Павел Дуров может попытаться добиться разрешения покинуть Францию по неотложным семейным обстоятельствам, заявил Дэвид Либескинд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который был задержан во Франции и отпущен под залог, может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля и разрешения покинуть Францию. Об этом сообщил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. «Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции — особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств», — сказал Либескинд в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что отсутствие конкретного срока в условиях судебного надзора означает, что Дуров не сможет покинуть Францию до завершения следствия, которое может занять до нескольких лет. При этом, по словам Либескинда, адвокат бизнесмена может запросить изменение условий надзора через определенное время, чтобы условия стали менее строгими и обязывающими. По его мнению, запрос отправят в суд через 8-12 месяцев. Ранее основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи со стороны ОАЭ и России. При этом он согласился на то, чтобы посольство Эмиратов было в курсе его ситуации. Предприниматель Павел Дуров был задержан во Франции. Власти страны считают его причастным к таким преступлениям, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который был задержан во Франции и отпущен под залог, может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля и разрешения покинуть Францию. Об этом сообщил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. «Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции — особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств», — сказал Либескинд в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что отсутствие конкретного срока в условиях судебного надзора означает, что Дуров не сможет покинуть Францию до завершения следствия, которое может занять до нескольких лет. При этом, по словам Либескинда, адвокат бизнесмена может запросить изменение условий надзора через определенное время, чтобы условия стали менее строгими и обязывающими. По его мнению, запрос отправят в суд через 8-12 месяцев. Ранее основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи со стороны ОАЭ и России. При этом он согласился на то, чтобы посольство Эмиратов было в курсе его ситуации. Предприниматель Павел Дуров был задержан во Франции. Власти страны считают его причастным к таким преступлениям, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.