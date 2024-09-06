Politico: Дуров отказался от диппомощи России и ОАЭ при задержании

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров не принял предложения от РФ и ОАЭ помочь ему при задержании во Франции Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров, арестованный в Париже, отказался от дипломатической помощи со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника.

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«Заинтересованное лицо [Дуров] отказалось от российской консульской защиты и консульского визита в Эмираты, но согласилось на то, чтобы посольство Эмиратов было в курсе его ситуации», — заявил источник. Его слова приводятся в материале.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дуров и его адвокаты не реагировали на предложения о взаимодействии от России. При этом до этого контакт с адвокатами был установлен.

Кроме того, в своем первом заявлении после ареста предприниматель поблагодарил всех за поддержку. Он сказал, что заявления о том, что «Telegram — это своего рода анархический рай» не соответствуют действительности.

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Основатель Telegram Павел Дуров, арестованный в Париже, отказался от дипломатической помощи со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского чиновника. «Заинтересованное лицо [Дуров] отказалось от российской консульской защиты и консульского визита в Эмираты, но согласилось на то, чтобы посольство Эмиратов было в курсе его ситуации», — заявил источник. Его слова приводятся в материале. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дуров и его адвокаты не реагировали на предложения о взаимодействии от России. При этом до этого контакт с адвокатами был установлен. Кроме того, в своем первом заявлении после ареста предприниматель поблагодарил всех за поддержку. Он сказал, что заявления о том, что «Telegram — это своего рода анархический рай» не соответствуют действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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