Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным одобрил подключение молодежи к созданию военной продукции. Как объяснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, вовлечение студентов колледжей в этот процесс позволяет решить сразу три важных задачи: изготовление нужной для фронта продукции, патриотическое воспитание и подготовка кадров для ОПК.
«Промышленное производство в целом начало подрастать в Новгородской области», — отметил президент. В свою очередь, глава региона уточнил, что рост по промышленности в целом составляет 116%.
Оборонно-промышленный комплекс вырос почти на 160%, добавил Никитин. «При этом видим кадровый дефицит. Понимаем, что есть задача омоложения кадров в оборонном комплексе. Поэтому запланировали средства, по программе „Профессионалитет“ планируем закрыть потребность за ближайшие 2,5 года по молодым кадрам, — сообщил Никитин. — Из интересного: у нас колледжи включились в работу по ОПК на оборудовании — наследии чемпионата рабочих профессий».
Студенты колледжей, по словам губернатора, выпускают, например, пламегасители, которые позволяют стрелять из автомата без огненной вспышки — выстрела не видно совсем. «Очень удобно для того, чтобы сбивать дроны. Ребята делают пламегаситель на пятикоординатном станке», — сообщил Никитин, добавив, что многие гражданские предприятия региона включились в производство продукции для нужд СВО.
Путин внимательно выслушал губернатора и дал понять, что поддерживает такое решение. По словам политолога Дмитрия Солонникова, это связано с тем, что вовлечение молодежи к производству военной продукции оправдано — для достижения целей СВО «нужно использовать все ресурсы». Этот процесс имеет еще и патриотический эффект.
«Если есть хорошие станки и если есть молодые ребята с достаточной компетенцией, чтобы на этих станках работать и производить какую-то продукцию, значит, нужно ее производить. Гораздо полезнее, когда ребята делают востребованную продукцию, знают, что они работают не в ящик. Тем более, когда это продукция, которая пойдет на СВО — это повышает мотивацию ребят, их ответственность. Это реальная отдача», — объяснил эксперт.
Солонников также отметил, что студенты, которые уже сегодня занимаются производством несложной продукции для армии, — это потенциальные будущие сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Конечно, они делают несложную продукцию, а не какие-то суперсовременные вещи, которые доступны высоким профессионалам. Это тоже правильно, так как профессионалы не отвлекаются на производство простых вещей. Для молодежи это, конечно, определенный гандикап для прихода в ВПК. Но в то же время власти понимают: чтобы это произошло, молодому специалисту нужно создать условия для работы — это достойная зарплата, возможность карьерного роста, достойный уровень жизни», — отметил Дмитрий Солонников.
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