09 сентября 2024

В России предложили ввести новую выплату многодетным семьям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На новую выплату смогут претендовать семьи переселенцев
На новую выплату смогут претендовать семьи переселенцев Фото:

Депутаты внесли в Госдуму РФ предложение о поддержке многодетных семей переселенцев, предложив единоразовую выплату в размере 450 тысяч рублей. Об этом рассказал представитель нижней палаты парламента Владимир Кошелев.

«Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки», — заявил депутат Кошелев в беседе с РИА Новости.

Инициатива депутатов последовала за поручением президента России Владимира Путина о ежегодной поддержке многодетных семей. Соответствующее поручение лидер страны дал Совету Федерации. Приурочено нововведение ко Дню семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты внесли в Госдуму РФ предложение о поддержке многодетных семей переселенцев, предложив единоразовую выплату в размере 450 тысяч рублей. Об этом рассказал представитель нижней палаты парламента Владимир Кошелев. «Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки», — заявил депутат Кошелев в беседе с РИА Новости. Инициатива депутатов последовала за поручением президента России Владимира Путина о ежегодной поддержке многодетных семей. Соответствующее поручение лидер страны дал Совету Федерации. Приурочено нововведение ко Дню семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...