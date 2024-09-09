В России предложили ввести новую выплату многодетным семьям

Депутаты внесли в Госдуму РФ предложение о поддержке многодетных семей переселенцев, предложив единоразовую выплату в размере 450 тысяч рублей. Об этом рассказал представитель нижней палаты парламента Владимир Кошелев.
«Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки», — заявил депутат Кошелев в беседе с РИА Новости.
Инициатива депутатов последовала за поручением президента России Владимира Путина о ежегодной поддержке многодетных семей. Соответствующее поручение лидер страны дал Совету Федерации. Приурочено нововведение ко Дню семьи.
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