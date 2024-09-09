Путин поручил ввести новую выплату ко Дню семьи

Президент РФ Владимир Путин поручил Совету Федерации рассмотреть введение новой выплаты многодетным семьям. Она будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Эта информация следует из перечня поручений по итогам встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — говорится в документе перечня поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов заявлял, что при введении налоговых вычетов для семей следует ориентироваться на статус многодетной семьи. Слова Соленова передают в RT.
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