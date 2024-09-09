09 сентября 2024

Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в саге «Звездные войны»

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Актер озвучивал одного из главных героев саги
Актер озвучивал одного из главных героев саги Фото:

Актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся благодаря озвучиванию персонажа Дарта Вейдера в культовой киносаге «Звездные войны», скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline.

«Джеймс Эрл Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года», — сообщает Deadline.

Джеймс Эрл Джонс был не только голосом знаменитого антагониста «Звездных войн», но и участвовал во множестве других проектов. Его талант озвучивания был востребован в таких популярных сериалах и фильмах, как «Симпсоны», «Улица Сезам», а также он принял участие в работе над анимационными фильмами «Роботы» и «Король лев 2: Гордость Симбы».

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Актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся благодаря озвучиванию персонажа Дарта Вейдера в культовой киносаге «Звездные войны», скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline. «Джеймс Эрл Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года», — сообщает Deadline. Джеймс Эрл Джонс был не только голосом знаменитого антагониста «Звездных войн», но и участвовал во множестве других проектов. Его талант озвучивания был востребован в таких популярных сериалах и фильмах, как «Симпсоны», «Улица Сезам», а также он принял участие в работе над анимационными фильмами «Роботы» и «Король лев 2: Гордость Симбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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