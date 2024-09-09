Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в саге «Звездные войны»

Актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся благодаря озвучиванию персонажа Дарта Вейдера в культовой киносаге «Звездные войны», скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline.
«Джеймс Эрл Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года», — сообщает Deadline.
Джеймс Эрл Джонс был не только голосом знаменитого антагониста «Звездных войн», но и участвовал во множестве других проектов. Его талант озвучивания был востребован в таких популярных сериалах и фильмах, как «Симпсоны», «Улица Сезам», а также он принял участие в работе над анимационными фильмами «Роботы» и «Король лев 2: Гордость Симбы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.