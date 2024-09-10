Люди чудом спаслись от летевшего прямо в них БПЛА в Подмосковье. Кадры публикуют в соцсетях.
«Догонялки с беспилотником!», — прокричал очевидец атаки беспилотник на дом на Спортивном проезде. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В данный момент на улице находились люди. По предварительным данным, они не пострадали.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе было сбито два украинских БПЛА. В интернете появились видео с моментом атаки украинских дронов в Подмосковье. На этот раз опубликованы кадры того, как дрон на полной скорости врезается в жилой дом. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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