Появились жесткие кадры попадания дрона ВСУ в жилой дом в Раменском

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Дрон ВСУ влетел в жилой дом в Раменском, передает Baza Фото:
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В интернете появились еще кадры с моментом атаки украинских дронов в Подмосковье. На этот раз опубликованы кадры того, как дрон на полной скорости врезается в жилой дом. Звук от взрыва распространился на несколько километров. Об этом сообщает Baza.

«Момент попадания беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде в Раменском», — публикуют кадры авторы канала. До этого в соцсетях публиковали видео с последствиями атаки. На видео было видно, как несколько квартир были разрушены в результате попадания БПЛА.

В ночь на 10 сентября Киев запустил не менее десяти дронов по России. В числе атакованных территорий — Московская область. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, только на подлете к столице было поражено шесть дронов.

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В интернете появились еще кадры с моментом атаки украинских дронов в Подмосковье. На этот раз опубликованы кадры того, как дрон на полной скорости врезается в жилой дом. Звук от взрыва распространился на несколько километров. Об этом сообщает Baza. «Момент попадания беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде в Раменском», — публикуют кадры авторы канала. До этого в соцсетях публиковали видео с последствиями атаки. На видео было видно, как несколько квартир были разрушены в результате попадания БПЛА. В ночь на 10 сентября Киев запустил не менее десяти дронов по России. В числе атакованных территорий — Московская область. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, только на подлете к столице было поражено шесть дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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