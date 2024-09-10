Появились жесткие кадры попадания дрона ВСУ в жилой дом в Раменском

10 сентября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ влетел в жилой дом в Раменском, передает Baza Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета При атаке ВСУ на Московскую область погиб ребенок 10 сентября 2024 В интернете появились еще кадры с моментом атаки украинских дронов в Подмосковье. На этот раз опубликованы кадры того, как дрон на полной скорости врезается в жилой дом. Звук от взрыва распространился на несколько километров. Об этом сообщает Baza. «Момент попадания беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде в Раменском», — публикуют кадры авторы канала. До этого в соцсетях публиковали видео с последствиями атаки. На видео было видно, как несколько квартир были разрушены в результате попадания БПЛА. В ночь на 10 сентября Киев запустил не менее десяти дронов по России. В числе атакованных территорий — Московская область. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, только на подлете к столице было поражено шесть дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете появились еще кадры с моментом атаки украинских дронов в Подмосковье. На этот раз опубликованы кадры того, как дрон на полной скорости врезается в жилой дом. Звук от взрыва распространился на несколько километров. Об этом сообщает Baza. «Момент попадания беспилотника по жилому дому на Спортивном проезде в Раменском», — публикуют кадры авторы канала. До этого в соцсетях публиковали видео с последствиями атаки. На видео было видно, как несколько квартир были разрушены в результате попадания БПЛА. В ночь на 10 сентября Киев запустил не менее десяти дронов по России. В числе атакованных территорий — Московская область. Как отметил глава Москвы Сергей Собянин, только на подлете к столице было поражено шесть дронов.