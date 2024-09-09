09 сентября 2024

В Челябинской области 19-летний водитель устроил ДТП, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Участников ДТП с травмами доставили в больницу
Участников ДТП с травмами доставили в больницу Фото:

 На автодороге «Западный обход города Челябинска» в Сосновском районе произошло ДТП, в котором 19-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шкодой Октавия». Участники аварии получили травмы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, на 46 км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с авто „Шкода Октавия“ под управлением водителя — мужчины 1995 года рождения. В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция также призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД и напоминает о значимости, бдительности и осторожности на дорогах.

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 На автодороге «Западный обход города Челябинска» в Сосновском районе произошло ДТП, в котором 19-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шкодой Октавия». Участники аварии получили травмы, сообщили 10 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, на 46 км автодороги „Западный обход города Челябинска“ водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с авто „Шкода Октавия“ под управлением водителя — мужчины 1995 года рождения. В результате происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция также призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД и напоминает о значимости, бдительности и осторожности на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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