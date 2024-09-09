В Перми прогулочные теплоходы закроют навигацию по Каме 15 сентября

Финальный рейс навигации-2024 совершит теплоход «Москва-42»
В Перми сезон прогулок по Каме на речных трамвайчиках подходит к концу. Теплоход «Москва-42» закроет навигацию 15 сентября, сообщили в компании «Кама Трэвел».
«Стартовала последняя неделя навигации 2024! 15 сентября, в воскресенье — последний прогулочный день в этом году», — сообщается на станице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Всю эту неделю еще можно кататься по Каме. На некоторых рейсах во время полуторачасовой прогулки проводят экскурсии и играет живая музыка.
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