09 сентября 2024

В Перми прогулочные теплоходы закроют навигацию по Каме 15 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный рейс навигации-2024 совершит теплоход «Москва-42»
Финальный рейс навигации-2024 совершит теплоход «Москва-42» Фото:

В Перми сезон прогулок по Каме на речных трамвайчиках подходит к концу. Теплоход «Москва-42» закроет навигацию 15 сентября, сообщили в компании «Кама Трэвел».

«Стартовала последняя неделя навигации 2024! 15 сентября, в воскресенье — последний прогулочный день в этом году», — сообщается на станице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Всю эту неделю еще можно кататься по Каме. На некоторых рейсах во время полуторачасовой прогулки проводят экскурсии и играет живая музыка.

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В Перми сезон прогулок по Каме на речных трамвайчиках подходит к концу. Теплоход «Москва-42» закроет навигацию 15 сентября, сообщили в компании «Кама Трэвел». «Стартовала последняя неделя навигации 2024! 15 сентября, в воскресенье — последний прогулочный день в этом году», — сообщается на станице «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Всю эту неделю еще можно кататься по Каме. На некоторых рейсах во время полуторачасовой прогулки проводят экскурсии и играет живая музыка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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