09 сентября 2024

В ЯНАО массово задерживаются рейсы в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москву задержаны четыре рейса (архивное фото)
В Москву задержаны четыре рейса (архивное фото) Фото:

Рейсы авиакомпании «Ямал» в Москву из Надыма (ЯНАО), Нового Уренгоя (ЯНАО), Ноябрьска (ЯНАО) и Салехарда задерживаются на неопределенный срок. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Причину задержки не говорят», — рассказал читатель агентства. На онлайн табло указаны задержанные рейсы YC 31 из Салехарда, YC 174 из Надыма, YC 89 из Нового Уренгоя, YC 350 из Ноябрьска.

Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику с целью выяснения причины задержки рейсов. На момент публикации ответ не поступил.

Информация о задержанных рейсах
Информация о задержанных рейсах
Фото:
Информация о задержанных рейсах
Информация о задержанных рейсах
Фото:

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Рейсы авиакомпании «Ямал» в Москву из Надыма (ЯНАО), Нового Уренгоя (ЯНАО), Ноябрьска (ЯНАО) и Салехарда задерживаются на неопределенный срок. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Причину задержки не говорят», — рассказал читатель агентства. На онлайн табло указаны задержанные рейсы YC 31 из Салехарда, YC 174 из Надыма, YC 89 из Нового Уренгоя, YC 350 из Ноябрьска. Корреспондент URA.RU направил запрос авиаперевозчику с целью выяснения причины задержки рейсов. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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