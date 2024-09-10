Происшествия Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА Воробьев: удар дрона повредил 54 квартиры в подъезде дома в Раменском 10 сентября 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Повреждения получили 54 квартиры одного из подъездов, уточнил Андрей Воробьев, комментируя последствия атаки дронов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 В результате атаки украинского дрона по жилому дому в Раменском были повреждены 54 квартиры только в одном из подъездов дома. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. «Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что на Высоковольтной улице, где также дрон ВСУ ударил по жилому дому, зафиксированы повреждения пяти балконов. На земле также остаются лежать обломки беспилотников. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Ранее Воробьев также рассказал, что в результате атаки БПЛА погибла женщина в Раменском. Кроме того, повреждения получили трое. Атака произошла ночью 10 сентября. Один из дронов также упал на взлетно-посадочную полосу на территории аэропорта Жуковский, также расположенный в Раменском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате атаки украинского дрона по жилому дому в Раменском были повреждены 54 квартиры только в одном из подъездов дома. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. «Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что на Высоковольтной улице, где также дрон ВСУ ударил по жилому дому, зафиксированы повреждения пяти балконов. На земле также остаются лежать обломки беспилотников. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Ранее Воробьев также рассказал, что в результате атаки БПЛА погибла женщина в Раменском. Кроме того, повреждения получили трое. Атака произошла ночью 10 сентября. Один из дронов также упал на взлетно-посадочную полосу на территории аэропорта Жуковский, также расположенный в Раменском районе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям