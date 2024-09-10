Украина вербует сирийских террористов для операций против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские власти вербуют террористов в ряды ВСУ
Украинские власти вербуют террористов в ряды ВСУ Фото:

Украина, испытывая нехватку военных, обращается к сирийским террористическим группировкам с целью привлечения новых бойцов для действий против России. Украинские власти обратились к «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в поисках подкреплений для фронта. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники.

«ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Киевский режим обратился в „Хайят Тахрир аш-Шам“ за резервами», — говорится в материале газеты. Источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической группировки.

Встреча состоялась 18 июня. На ней обсуждалась нехватка личного состава в украинских вооруженных силах. Также украинцы предложили освободить радикальных чеченских и грузинских террористов из тюрьмы «Хайят Тахрир аш-Шам» в обмен на 75 беспилотников, заключили в газете.

На Украине наблюдается нехватка военных для противостояния России. Несмотря на мобилизацию, воюют только 15% военнообязанных. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко указал на дефицит кадров в ВСУ и необходимость ротации и привлечения резервов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина, испытывая нехватку военных, обращается к сирийским террористическим группировкам с целью привлечения новых бойцов для действий против России. Украинские власти обратились к «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в поисках подкреплений для фронта. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники. «ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Киевский режим обратился в „Хайят Тахрир аш-Шам“ за резервами», — говорится в материале газеты. Источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической группировки. Встреча состоялась 18 июня. На ней обсуждалась нехватка личного состава в украинских вооруженных силах. Также украинцы предложили освободить радикальных чеченских и грузинских террористов из тюрьмы «Хайят Тахрир аш-Шам» в обмен на 75 беспилотников, заключили в газете. На Украине наблюдается нехватка военных для противостояния России. Несмотря на мобилизацию, воюют только 15% военнообязанных. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко указал на дефицит кадров в ВСУ и необходимость ротации и привлечения резервов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...