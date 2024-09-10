Украина, испытывая нехватку военных, обращается к сирийским террористическим группировкам с целью привлечения новых бойцов для действий против России. Украинские власти обратились к «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) в поисках подкреплений для фронта. Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники.
«ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, поэтому Украина ищет новые подкрепления для фронта. Киевский режим обратился в „Хайят Тахрир аш-Шам“ за резервами», — говорится в материале газеты. Источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической группировки.
Встреча состоялась 18 июня. На ней обсуждалась нехватка личного состава в украинских вооруженных силах. Также украинцы предложили освободить радикальных чеченских и грузинских террористов из тюрьмы «Хайят Тахрир аш-Шам» в обмен на 75 беспилотников, заключили в газете.
На Украине наблюдается нехватка военных для противостояния России. Несмотря на мобилизацию, воюют только 15% военнообязанных. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко указал на дефицит кадров в ВСУ и необходимость ротации и привлечения резервов, передает RT.
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