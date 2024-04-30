В мире Украина Bild: Украине не хватает солдат, чтобы победить Россию 30 апреля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 + В рядах ВСУ наблюдается сильная нехватка военных, пишет Bild Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина испытывает сильную нехватку военных для противостояния России. Сейчас, несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране воюют только 15% военнообязанных. Об этом написали в немецкой газете Bild. «Несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, на сегодняшний день воюет лишь 15% военнобязанных. <…> Лучшие солдаты были убиты, ранены или почти непрерывно находились на службе», — говорится в материале. Также автор статьи уточнил, что многие бойцы сильно измотаны. Из-за этого боеспособность и мотивация военных значительно снизилась. При этом мобилизованные недавно бойцы не умеют пользоваться западным вооружением. Западная пресса уже давно пишет о сильной нехватке военных в ВСУ. Также сообщалось и об измотанности украинских военных, передает MK.RU . В СМИ даже появлялась информация, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали пополнять войска женщинами, сообщает телеканал 360 . Недавно на Украине был ужесточен закон о мобилизации. Из-за нововведений многие граждане страны начали массово бежать в Словакию, сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета страны Тибор Гашпар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина испытывает сильную нехватку военных для противостояния России. Сейчас, несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране воюют только 15% военнообязанных. Об этом написали в немецкой газете Bild. «Несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, на сегодняшний день воюет лишь 15% военнобязанных. <…> Лучшие солдаты были убиты, ранены или почти непрерывно находились на службе», — говорится в материале. Также автор статьи уточнил, что многие бойцы сильно измотаны. Из-за этого боеспособность и мотивация военных значительно снизилась. При этом мобилизованные недавно бойцы не умеют пользоваться западным вооружением. Западная пресса уже давно пишет о сильной нехватке военных в ВСУ. Также сообщалось и об измотанности украинских военных, передает MK.RU. В СМИ даже появлялась информация, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали пополнять войска женщинами, сообщает телеканал 360. Недавно на Украине был ужесточен закон о мобилизации. Из-за нововведений многие граждане страны начали массово бежать в Словакию, сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета страны Тибор Гашпар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям