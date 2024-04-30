Bild: Украине не хватает солдат, чтобы победить Россию

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, военные, украина, всу,  stock
В рядах ВСУ наблюдается сильная нехватка военных, пишет Bild Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина испытывает сильную нехватку военных для противостояния России. Сейчас, несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране воюют только 15% военнообязанных. Об этом написали в немецкой газете Bild.

«Несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, на сегодняшний день воюет лишь 15% военнобязанных. <…> Лучшие солдаты были убиты, ранены или почти непрерывно находились на службе», — говорится в материале.

Также автор статьи уточнил, что многие бойцы сильно измотаны. Из-за этого боеспособность и мотивация военных значительно снизилась. При этом мобилизованные недавно бойцы не умеют пользоваться западным вооружением.

Западная пресса уже давно пишет о сильной нехватке военных в ВСУ. Также сообщалось и об измотанности украинских военных, передает MK.RU. В СМИ даже появлялась информация, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали пополнять войска женщинами, сообщает телеканал 360.

Недавно на Украине был ужесточен закон о мобилизации. Из-за нововведений многие граждане страны начали массово бежать в Словакию, сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета страны Тибор Гашпар.

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Украина испытывает сильную нехватку военных для противостояния России. Сейчас, несмотря на всеобщую мобилизацию, в стране воюют только 15% военнообязанных. Об этом написали в немецкой газете Bild. «Несмотря на всеобщую мобилизацию в стране, на сегодняшний день воюет лишь 15% военнобязанных. <…> Лучшие солдаты были убиты, ранены или почти непрерывно находились на службе», — говорится в материале. Также автор статьи уточнил, что многие бойцы сильно измотаны. Из-за этого боеспособность и мотивация военных значительно снизилась. При этом мобилизованные недавно бойцы не умеют пользоваться западным вооружением. Западная пресса уже давно пишет о сильной нехватке военных в ВСУ. Также сообщалось и об измотанности украинских военных, передает MK.RU. В СМИ даже появлялась информация, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали пополнять войска женщинами, сообщает телеканал 360. Недавно на Украине был ужесточен закон о мобилизации. Из-за нововведений многие граждане страны начали массово бежать в Словакию, сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета страны Тибор Гашпар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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