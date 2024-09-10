Воробьев заехал в Раменскую больницу к пострадавшим жителям

10 сентября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Андрей Воробьев прибыл с визитом в Раменскую больницу, куда доставили пострадавших от атак БПЛА Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Раменскую больницу, куда доставили жителей, пострадавших от атак украинских беспилотников. По его словам, двое человек были госпитализированы. «После ПВР (пункт временного размещения — прим. URA.RU) заехал в Раменскую больницу к пострадавшим жителям. Туда госпитализировали двоих», — сообщил Воробьев в своем telegram -канале . Он добавил, что среди пострадавших в больнице находится 25-летний Николай, который получил черепно-мозговую травму и гематомы. Мужчину зацепило взрывной волной на улице. Он был доставлен на вертолете в Москву: в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Состояние второго пострадавшего оценивается, как тяжелое. Мужчина попал в эпицентр удара и получил множественные раны, перелом стопы и сотрясение мозга. Также амбулаторная помощь была оказана еще двоим людям, которые отказались от госпитализации. Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали российскую территорию, включая Московскую область. Повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. По словам губернатора области, в результате атаки погибла 46-летняя женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Раменскую больницу, куда доставили жителей, пострадавших от атак украинских беспилотников. По его словам, двое человек были госпитализированы. «После ПВР (пункт временного размещения — прим. URA.RU) заехал в Раменскую больницу к пострадавшим жителям. Туда госпитализировали двоих», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что среди пострадавших в больнице находится 25-летний Николай, который получил черепно-мозговую травму и гематомы. Мужчину зацепило взрывной волной на улице. Он был доставлен на вертолете в Москву: в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Состояние второго пострадавшего оценивается, как тяжелое. Мужчина попал в эпицентр удара и получил множественные раны, перелом стопы и сотрясение мозга. Также амбулаторная помощь была оказана еще двоим людям, которые отказались от госпитализации. Ночью 10 сентября украинские беспилотники атаковали российскую территорию, включая Московскую область. Повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. По словам губернатора области, в результате атаки погибла 46-летняя женщина.